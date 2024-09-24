«Хезболла» атаковала аэродром и авиабазу в Израиле
Ночью 24 сентября шиитское движение «Хезболла» атаковало несколько военных объектов Израиля. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на заявление группировки.
Под ракетный обстрел попали аэродром Мегиддо к западу от города Афула, авиабаза Рамат-Давид в городе Хайфа, транспортно-логистическая база «Амос» и завод по производству взрывчатых веществ в Зихрон-Яакове.
«Хезболла» заявила, что атаки были совершены в поддержку палестинцев в секторе Газа и в целях защиты Ливана и его народа.
Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
По данным минздрава Ливана, в результате израильских ударов за день в Ливане погибли по меньшей мере 492 человека, не менее 1645 получили ранения.