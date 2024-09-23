Израиль нанес удары по 1100 целям «Хезболлы» в Ливане за день

Израиль нанес удары по 1100 целям «Хезболлы» в Ливане за деньВ результате атак погибли более 350 человек
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 1100 целям «Хезболлы» в Ливане с утра 23 сентября. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на оборонное ведомство страны.
Истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских военно-воздушных сил (ВВС) выпустили по объектам «Хезболлы» свыше 1400 боеприпасов. По данным ЦАХАЛ, речь идет о местах хранения ракет, пусковых установок и беспилотников, которые «представляли угрозу и предназначались для использования против Израиля».
«Военные сообщают, что ВВС продолжают наносить удары по сотням других объектов "Хезболлы" сегодня вечером», – говорится в материале.
С раннего утра 23 сентября ЦАХАЛ обстреливает территорию Ливана. В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари призвал жителей Ливана покинуть места, где «Хезболла», по данным ЦАХАЛ, «прячет оружие».
По последним данным Associated Press, в результате израильских ударов в Ливане погибли более 350 человек. Обстрел 23 сентября стал «самым смертоносными» со времен войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 г., подчеркнуло СМИ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ призвала граждан Ливана покинуть дома вблизи ракетных объектов «Хезболлы», пишет The Jerusalem Post. «Мы не ждем угрозы, мы упреждаем ее – везде, в каждом секторе, постоянно. Мы устраняем высокопоставленных лиц, террористов и ракеты», – заявил израильский министр.