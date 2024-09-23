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Израиль нанес удары по 1100 целям «Хезболлы» в Ливане за день

В результате атак погибли более 350 человек
Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 1100 целям «Хезболлы» в Ливане с утра 23 сентября. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских военно-воздушных сил (ВВС) выпустили по объектам «Хезболлы» свыше 1400 боеприпасов. По данным ЦАХАЛ, речь идет о местах хранения ракет, пусковых установок и беспилотников, которые «представляли угрозу и предназначались для использования против Израиля».

«Военные сообщают, что ВВС продолжают наносить удары по сотням других объектов "Хезболлы" сегодня вечером», – говорится в материале.

С раннего утра 23 сентября ЦАХАЛ обстреливает территорию Ливана. В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари призвал жителей Ливана покинуть места, где «Хезболла», по данным ЦАХАЛ, «прячет оружие».

По последним данным Associated Press, в результате израильских ударов в Ливане погибли более 350 человек. Обстрел 23 сентября стал «самым смертоносными» со времен войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 г., подчеркнуло СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ призвала граждан Ливана покинуть дома вблизи ракетных объектов «Хезболлы», пишет The Jerusalem Post. «Мы не ждем угрозы, мы упреждаем ее – везде, в каждом секторе, постоянно. Мы устраняем высокопоставленных лиц, террористов и ракеты», – заявил израильский министр.

Пентагон сообщил об увеличении количества военных США на Ближнем Востоке на фоне эскалации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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