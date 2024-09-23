США отправят больше войск на Ближний Восток из-за роста напряженности
Пентагон сообщил об увеличении количества военных США на Ближнем Востоке на фоне израильских ракетных ударов в Ливане. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление пресс-секретаря генерала Пэта Райдера.
По обновленной информации агентства, в результате ракетного обстрела убиты 270 человек. Израиль выпустил по Ливану как минимум 180 ракет, сообщает агентство. По словам Райдера, США наращивают присутствие в регионе из-за непредсказуемости конфликта. Представитель Пентагона также сообщил, что сейчас в регионе находятся 40 000 военных США.
В ответ уже «Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю, сообщает AP. Большинство ракет были перехвачены, но два человека были легко ранены в результате падения осколка на севере Израиля. Ряд домов пострадали от прямых ударов. Израильские военные заявили, что они поразили более 800 целей «Хезболлы» на юге Ливана.
Израиль атакует Ливан с утра 23 сентября, первые сообщения появились около 6:30 мск. По последним данным, армия обороны страны ударила по 300 объектам шиитского движения «Хезболла». Министр обороны Израиля Йоав Галант до этого сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.
Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.