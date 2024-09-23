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США отправят больше войск на Ближний Восток из-за роста напряженности

Ведомости

Пентагон сообщил об увеличении количества военных США на Ближнем Востоке на фоне израильских ракетных ударов в Ливане. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление пресс-секретаря генерала Пэта Райдера.

По обновленной информации агентства, в результате ракетного обстрела убиты 270 человек. Израиль выпустил по Ливану как минимум 180 ракет, сообщает агентство. По словам Райдера, США наращивают присутствие в регионе из-за непредсказуемости конфликта. Представитель Пентагона также сообщил, что сейчас в регионе находятся 40 000 военных США.

В ответ уже «Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю, сообщает AP. Большинство ракет были перехвачены, но два человека были легко ранены в результате падения осколка на севере Израиля. Ряд домов пострадали от прямых ударов. Израильские военные заявили, что они поразили более 800 целей «Хезболлы» на юге Ливана.

Израиль атакует Ливан с утра 23 сентября, первые сообщения появились около 6:30 мск. По последним данным, армия обороны страны ударила по 300 объектам шиитского движения «Хезболла». Министр обороны Израиля Йоав Галант до этого сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.

Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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