США отправят больше войск на Ближний Восток из-за роста напряженности

В ответ уже «Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю, сообщает AP. Большинство ракет были перехвачены, но два человека были легко ранены в результате падения осколка на севере Израиля. Ряд домов пострадали от прямых ударов. Израильские военные заявили, что они поразили более 800 целей «Хезболлы» на юге Ливана.