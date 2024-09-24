Reuters: США не поддерживают возможную наземную операцию Израиля в Ливане
США не поддерживают эскалацию конфликта между Израилем и группировкой «Хезболла» и считают, что возможная наземная операция ЦАХАЛ в Ливане не поможет снизить напряженность в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя госдепартамента США.
«Мы, очевидно, не считаем, что наземное вторжение в Ливан будет способствовать снижению напряженности в регионе», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у Вашингтона есть «конкретные идеи» для предотвращения расширения конфликта и снижения эскалации. США планируют обсудить эти меры с союзниками и партнерами.
Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
По данным минздрава Ливана, в результате израильских ударов за день в Ливане погибли по меньшей мере 492 человека, не менее 1645 получили ранения.
22 сентября The Economist со ссылкой на военные источники писал, что Израиль готовит наземное наступление, которое будет включать создание буферной зоны к северу от границы между странами.