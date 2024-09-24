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Посольство РФ в Ливане напомнило россиянам о возможности покинуть страну

Ведомости

Посольство России в Ливане напоминает всем желающим российским гражданам о возможности покинуть страну, пока функционирует аэропорт и есть коммерческие рейсы. Об этом заявил «РИА Новости» посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

«Напоминаем, что в Ливане пока функционирует аэропорт. У всех желающих есть возможность покинуть страну», – уточнил дипломат.

Он также рекомендовал россиянам следовать указаниям властей Ливана по обеспечению мер безопасности и призвал соотечественников быть предельно осторожными. Рудаков добавил, что информации о пострадавших гражданах России в результате ударов Израиля по региону не поступало. Дипмиссия находится на связи с местными правоохранительными органами и экстренными службами.

Посольство России и консульский отдел при нем продолжают работу, несмотря на эскалацию в Ливане, заключил дипломат.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия призвала граждан Ливана покинуть дома вблизи ракетных объектов «Хезболлы». По данным местного минздрава, в результате израильских ударов за день в регионе погибли по меньшей мере 492 человека, не менее 1645 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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