Посольство РФ в Ливане напомнило россиянам о возможности покинуть страну
Посольство России в Ливане напоминает всем желающим российским гражданам о возможности покинуть страну, пока функционирует аэропорт и есть коммерческие рейсы. Об этом заявил «РИА Новости» посол РФ в Ливане Александр Рудаков.
«Напоминаем, что в Ливане пока функционирует аэропорт. У всех желающих есть возможность покинуть страну», – уточнил дипломат.
Он также рекомендовал россиянам следовать указаниям властей Ливана по обеспечению мер безопасности и призвал соотечественников быть предельно осторожными. Рудаков добавил, что информации о пострадавших гражданах России в результате ударов Израиля по региону не поступало. Дипмиссия находится на связи с местными правоохранительными органами и экстренными службами.
Посольство России и консульский отдел при нем продолжают работу, несмотря на эскалацию в Ливане, заключил дипломат.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия призвала граждан Ливана покинуть дома вблизи ракетных объектов «Хезболлы». По данным местного минздрава, в результате израильских ударов за день в регионе погибли по меньшей мере 492 человека, не менее 1645 получили ранения.