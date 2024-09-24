Российские власти неоднократно указывали на роль Джонсона на стамбульских переговорах России и Украины. В сентябре президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но Джонсон предложил Украине воевать с Россией, и руководство страны пошло по этому пути.