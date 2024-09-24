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Полянский назвал Британию «главным противником мира» на Украине

Ведомости

Великобритания систематически подрывает мирные усилия по Украине. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «РИА Новости». 

«Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия на Украине. <...> Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – сказал дипломат.

Полянский напомнил, что именно по вине бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона были сорваны мирные переговоры России и Украины в Стамбуле в марте 2022 г. По мнению зампостпрела, такую позицию Лондон занял из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.

Российские власти неоднократно указывали на роль Джонсона на стамбульских переговорах России и Украины. В сентябре президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но Джонсон предложил Украине воевать с Россией, и руководство страны пошло по этому пути. 

Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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