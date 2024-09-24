Полянский назвал Британию «главным противником мира» на Украине
Великобритания систематически подрывает мирные усилия по Украине. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «РИА Новости».
«Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия на Украине. <...> Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – сказал дипломат.
Полянский напомнил, что именно по вине бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона были сорваны мирные переговоры России и Украины в Стамбуле в марте 2022 г. По мнению зампостпрела, такую позицию Лондон занял из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.
Российские власти неоднократно указывали на роль Джонсона на стамбульских переговорах России и Украины. В сентябре президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но Джонсон предложил Украине воевать с Россией, и руководство страны пошло по этому пути.
Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.