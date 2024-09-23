Полянский заявил о желании Запада поставить конфликт на Украине «во главу угла»
Несмотря на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке и в Газе, западные страны стремятся поставить на первое место конфликт на Украине при обсуждении в ООН любых вопросов. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал он, комментируя предстоящую Неделю высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.
Неделя высокого уровня пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября в рамках 79-й сессии ГА ООН. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ожидается 28 сентября. Также у главы российского МИДа запланировано большое количество двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
На мероприятие также направляется президент Украины Владимир Зеленский. По данным Bloomberg, он планирует представить так называемый «план победы» действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу. Politico 13 сентября писало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня ГА ООН могут разрешить Украине наносить удары по территории России западным дальнобойным оружием.