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Полянский заявил о желании Запада поставить конфликт на Украине «во главу угла»

Ведомости

Несмотря на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке и в Газе, западные страны стремятся поставить на первое место конфликт на Украине при обсуждении в ООН любых вопросов. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал он, комментируя предстоящую Неделю высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.

Неделя высокого уровня пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября в рамках 79-й сессии ГА ООН. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ожидается 28 сентября. Также у главы российского МИДа запланировано большое количество двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На мероприятие также направляется президент Украины Владимир Зеленский. По данным Bloomberg, он планирует представить так называемый «план победы» действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу. Politico 13 сентября писало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня ГА ООН могут разрешить Украине наносить удары по территории России западным дальнобойным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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