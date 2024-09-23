Полянский заявил о желании Запада поставить конфликт на Украине «во главу угла»

На мероприятие также направляется президент Украины Владимир Зеленский. По данным Bloomberg, он планирует представить так называемый «план победы» действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу. Politico 13 сентября писало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня ГА ООН могут разрешить Украине наносить удары по территории России западным дальнобойным оружием.