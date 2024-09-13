Politico выяснила срок снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по РФ

Четверо официальных лиц Великобритании на условиях анонимности заявили изданию, что не ожидают каких-либо публичных заявлений по снятию ограничений на удары дальнобойным оружием в эти выходные, то есть после саммита в Белом доме. Один из них выразил надежду, что сделка будет подтверждена на Генеральной ассамблее ООН в конце этого месяца, когда мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, соберутся в Нью-Йорке.