Politico выяснила срок снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по РФ
США и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН могут разрешить Украине наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.
Четверо официальных лиц Великобритании на условиях анонимности заявили изданию, что не ожидают каких-либо публичных заявлений по снятию ограничений на удары дальнобойным оружием в эти выходные, то есть после саммита в Белом доме. Один из них выразил надежду, что сделка будет подтверждена на Генеральной ассамблее ООН в конце этого месяца, когда мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, соберутся в Нью-Йорке.
В последние несколько недель в западных СМИ активно обсуждается возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. В частности, The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий в Генеральной ассамблее ООН.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что если США и Великобритания согласятся на удары по российским территориям оружием большой дальности, то это будет означать их прямую вовлеченность в войну с Россией.