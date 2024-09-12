Bloomberg: решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий ГА ООН

По словам источников, американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским хотели услышать подробный план Зеленского на следующий год, чтобы понять, по каким именно целям требуется разрешение на удары. Зеленский в ответ сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Bloomberg пишет, что решение об ослаблении Западом ограничений на удары дальнобойным оружием по целям на территории РФ, вероятно, не будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в США 24 сентября.