Bloomberg: решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий ГА ООН
Перед тем как снять ограничения для ВСУ на использование дальнобойного оружия против целей в России, США и Британия хотели получить от Украины подробный план, соответствующее решение вряд ли будет принято до начала дискуссий ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам источников, американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским хотели услышать подробный план Зеленского на следующий год, чтобы понять, по каким именно целям требуется разрешение на удары. Зеленский в ответ сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Bloomberg пишет, что решение об ослаблении Западом ограничений на удары дальнобойным оружием по целям на территории РФ, вероятно, не будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в США 24 сентября.
12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт. Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу. Он предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и «будут пытаться бить по социальным объектам».
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.