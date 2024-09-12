Песков: снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт
В случае снятия запрета для ВСУ на удары вглубь России западными оружием вовлеченность Запада в конфликт на Украине возрастет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Ну и, конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», – подчеркнул он.
Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу. Он предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и «будут пытаться бить по социальным объектам».
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным ABC News, Зеленский передал Блинкену возможный план ударов по России, но решение о снятии ограничений принято не было.