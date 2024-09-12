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Песков: снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт

Ведомости

В случае снятия запрета для ВСУ на удары вглубь России западными оружием вовлеченность Запада в конфликт на Украине возрастет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».

«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Ну и, конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», – подчеркнул он.

Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу. Он предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и «будут пытаться бить по социальным объектам».

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным ABC News, Зеленский передал Блинкену возможный план ударов по России, но решение о снятии ограничений принято не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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