Песков: снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт

«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Ну и, конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», – подчеркнул он.