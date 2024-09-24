В Кремле расценили ситуацию с эскалацией в Ливане как чрезвычайно опасную

«В настоящий момент очень трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Мирный трек сейчас, по сути, монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах, к сожалению, говорить не приходится. Поэтому каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверно, ситуацию еще более потенциально опасной», – сказал Песков.