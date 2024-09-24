В Кремле расценили ситуацию с эскалацией в Ливане как чрезвычайно опасную
Происходящие в Ливане события потенциально чрезвычайно опасны – зоной расширения конфликта и полной дестабилизацией региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам Пескова, в Кремле эскалация конфликта в Ливане вызывает «чрезвычайную озабоченность и обеспокоенность».
«В настоящий момент очень трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Мирный трек сейчас, по сути, монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах, к сожалению, говорить не приходится. Поэтому каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверно, ситуацию еще более потенциально опасной», – сказал Песков.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В этот день ЦАХАЛ атаковала более чем 1100 целей в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия призвала граждан Ливана покинуть дома вблизи ракетных объектов «Хезболлы». По данным местного минздрава, в результате израильских ударов за день в регионе погибли по меньшей мере 492 человека, не менее 1645 получили ранения.
24 сентября посол РФ в Ливане Александр Рудаков напомнил всем желающим россиянам о возможности покинуть страну, пока функционирует аэропорт и есть коммерческие рейсы.