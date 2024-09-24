Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут в Россию
Задержанные в Чаде россияне будут освобождены и переданы властям России, сообщил посол Чада в России Адам Бешир, пишет «РИА Новости».
«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», – сказал он. Бешир уточнил, что всего были задержаны четыре человека.
Граждане России и Белоруссии были задержаны в Нджамене 19 и 21 сентября. 22 сентября «РИА Новости» сообщило, что в Чаде были задержаны социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. По информации агентства, они с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин.
Среди задержанных, по данным МИДа, также числятся россиянин Царев Е. И., полные данные гражданина Белоруссии ведомство также не приводит, обозначив его Денисевичем А. А. 23 сентября МИД России сообщил, что российская сторона поддерживает контакт с властями Чада для освобождения россиян и гражданина Белоруссии.
Это не первое задержание Шугалея и Суэйфана за рубежом. В 2019 г. они были заключены в тюрьму в Ливии якобы за попытку повлиять на выборы в стране. В декабре 2020 г. МИД РФ сообщил об их освобождении.