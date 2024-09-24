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Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут в Россию

Ведомости

Задержанные в Чаде россияне будут освобождены и переданы властям России, сообщил посол Чада в России Адам Бешир, пишет «РИА Новости».

«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», – сказал он. Бешир уточнил, что всего были задержаны четыре человека.

Граждане России и Белоруссии были задержаны в Нджамене 19 и 21 сентября. 22 сентября «РИА Новости» сообщило, что в Чаде были задержаны социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. По информации агентства, они с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. 

Среди задержанных, по данным МИДа, также числятся россиянин Царев Е. И., полные данные гражданина Белоруссии ведомство также не приводит, обозначив его Денисевичем А. А. 23 сентября МИД России сообщил, что российская сторона поддерживает контакт с властями Чада для освобождения россиян и гражданина Белоруссии.

Это не первое задержание Шугалея и Суэйфана за рубежом. В 2019 г. они были заключены в тюрьму в Ливии якобы за попытку повлиять на выборы в стране. В декабре 2020 г. МИД РФ сообщил об их освобождении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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