МИД: РФ контактирует с властями Чада для освобождения троих россиян и белоруса
МИД РФ сообщил, что российская сторона поддерживает плотный контакт с властями Чада для освобождения ранее задержанных в республике трех россиян и гражданина Белоруссии. Соответствующее заявление приводит пресс-служба ведомства.
«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса», – сообщило ведомство.
Как напоминает ведомство, граждане двух стран были задержаны в Нджамене 19 и 21 сентября. Как писало 22 сентября «РИА Новости», в Чаде были задержаны социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. По информации агентства, они с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. Среди задержанных, по данным МИДа, также числятся россиянин Царев Е. И., полные данные гражданина Белоруссии ведомство также не приводит, обозначив его Денисевичем А. А.
В 2019 г. Шугалей и Суэйфан были заключены в тюрьму в Ливии якобы за попытку повлиять на выборы в стране. В декабре 2020 г. в МИДе сообщили об их освобождении.