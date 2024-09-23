МИД: РФ контактирует с властями Чада для освобождения троих россиян и белоруса

Как напоминает ведомство, граждане двух стран были задержаны в Нджамене 19 и 21 сентября. Как писало 22 сентября «РИА Новости», в Чаде были задержаны социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. По информации агентства, они с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. Среди задержанных, по данным МИДа, также числятся россиянин Царев Е. И., полные данные гражданина Белоруссии ведомство также не приводит, обозначив его Денисевичем А. А.