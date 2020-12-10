В Ливии освободили задержанных в 2019 году россиян

Задержанные в мае 2019 г. в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан освобождены, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщил источник «РИА Новости», самолет с российскими гражданами уже вылетел из Триполи.