В Ливии освободили задержанных в 2019 году россиян
Задержанные в мае 2019 г. в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан освобождены, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщил источник «РИА Новости», самолет с российскими гражданами уже вылетел из Триполи.
По его словам, ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение граждан. При этом российская сторона выразила удовлетворение ливийским решением.
«С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей, высказана признательность всем тем, кто оказывал содействие в освобождении российских граждан», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что в Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы.