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В Ливии освободили задержанных в 2019 году россиян

Ведомости

Задержанные в мае 2019 г. в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан освобождены, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщил источник «РИА Новости», самолет с российскими гражданами уже вылетел из Триполи.

По его словам, ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение граждан. При этом российская сторона выразила удовлетворение ливийским решением.

«С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей, высказана признательность всем тем, кто оказывал содействие в освобождении российских граждан», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы.

Ранее по теме: Кремль узнал о задержании россиян в Ливии из СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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