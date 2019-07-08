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Кремль узнал о задержании россиян в Ливии из СМИ

Кремль из СМИ узнал о задержании российских граждан в Ливии, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По линии МИДа предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин. Работает наше внешнеполитическое ведомство», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что задержаны сотрудники организации Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али. По его словам, в настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране».

Bloomberg сообщал со ссылкой на данные ливийской прокуратуры, что россияне могли быть вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию.