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Bloomberg: двоих россиян задержали в Ливии по подозрению в попытке повлиять на выборы

Ведомости
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В Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ливийского прокурора. Его подлинность подтвердили два ливийских источника, знакомых с ситуацией.

В письме говорится, что россияне были вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию, подчеркивается в письме. Третий подозреваемый россиянин покинул Ливию до того, как в место его жительства в этой стране пришли правоохранителные органы, утверждается в документе.

Письмо датировано 3 июля. Где и как произошли задержания, в нем не уточняется. Один из источников Bloomberg сказал, что россияне задержаны в ливийской столице Триполи с мая.

В Ливии задержан политтехнолог Максим Шугалей – сотрудник бизнесмена Евгения Пригожина, пишет «Проект» со ссылкой на три источника. По их словам, он уже больше месяца находится в тюрьме. О том, что задержан Шугалей, сообщает и Русская служба BBC. Второй задержанный, по ее данным, – Самер Хасан Сайефан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.

Представитель Фонда защиты национальных ценностей рассказал «Интерфаксу», что задержанные – сотрудники этого фонда, а Шугалей – руководитель полевой группы. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране». Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД, заявил агентству департамент информации и печати ведомства.

Выборы планируются в этом году в рамках плана ООН по стабилизации ситуации в Ливии. Россия на просьбу Bloomberg о комментарии не ответила.

Саиф аль-Ислам – второй сын Каддафи. После свержения и убийства отца его приговорили к смертной казни, но потом амнистировали. С тех пор его местоположение неизвестно.

В декабре 2018 г. Bloomberg писал о том, что представитель Саифа аль-Ислама встретился с замруководителя МИДа Михаилом Богдановым и передал ему письмо сына Каддафи для президента Владимира Путина. По данным издания, у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. Богданов подчеркивал, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах в Ливии и что Саиф аль-Ислам со сторонниками должны быть составной частью политического процесса.

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Политика
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ЦОДД предложил штрафовать владельцев самокатов за нарушения правил движения

Ведомости
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил внести изменения в правила дорожного движения, предполагающие признание самоката видом транспорта и введение административной ответственности для их владельцев, передает Агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.

По его словам, самокаты, электросамокаты и сигвеи стали очень популярны, их владельцы регулярно оказываются на проезжей части, но ответственность за нарушения ПДД для них фактически не предусмотрена действующими законами. Только за апрель-май произошло несколько десятков ДТП с участием таких видов транспорта, один человек погиб. «И что печально: страдают в основном дети — из 32 пострадавших 25 детей», — отметил он. 

По его словам, многие водители в городе еще не адаптировались к поведению владельцев самокатов на дороге. Кроме внесения изменений в ПДД планируется подготовить законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В рамках этого законопроекта могут быть предусмотрены штрафы для владельцев самокатов за нарушения ПДД. Размер штрафов Ходаков не уточнил. «Внести изменения в КоАП — довольно длительная процедура. Пока сроки я сказать не могу», — добавил он.

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Технологии
Новости

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле

Ведомости
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле – наборе юридически значимых электронных документов и актуальных данных о человеке из государственных информационных систем. Он опубликован в базе Госдумы.

Законопроект предусматривает, что, помимо паспорта, в некоторых случаях для установления и проверки личности человека могут использоваться «идентификаторы» – уникальные обозначения сведений о нем. Подтверждать верность «идентификаторов» и более ранних проверок личности смогут банки, крупные операторы связи, операторы государственных информационных систем и другие организации, которые укажет правительство. Примеры идентификаторов авторы законопроекта в тексте не приводят. Проверять личность человека можно будет только с его согласия.

Цифровой профиль должен давать бизнесу и госорганам данные о людях по принципу одного окна, чтобы с их персонального согласия более эффективно предоставлять государственные и коммерческие услуги, например выдавать кредиты или менять устаревшие документы.

Концепцию цифрового профиля разрабатывали ЦБ и «Ростелеком». Цифровой профиль – по концепции – состоит из трех компонентов: основные данные о человеке, ссылки на его данные из прочих государственных систем, реестр согласий на обработку его персональных данных.

В феврале стало известно, что компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из их цифровых профилей – положение об этом осталось в опубликованной версии законопроекта. Случаи и порядок оплаты еще определит правительство.

В конце января первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказывала, что три-пять банков в сентябре начнут тестировать цифровой профиль. Минкомсвязи предложило принять участие в эксперименте Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф банку», Росбанку, СКБ-банку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Газпромбанку. Со стороны государства тестировать цифровой профиль будут Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росстат, Пенсионный фонд, МВД, ФНС и Федеральное казначейство при участии ЦБ и «Ростелекома».

Политика
Новости

В Черном море перевернулось судно с туристами

Ведомости
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Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), есть пострадавшие и пропавшие без вести. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в координационном центре морского поиска и спасения и подтвердили ТАСС и «РИА Новости» собеседники в экстренных службах.

По данным агентств, инцидент произошел в 100 метрах от берега. Катамаран принадлежит частному лицу. На его борту по билетам было 20 пассажиров, 18 из них подняты из воды живыми, поиски еще двоих продолжаются. Одна женщина после происшествия доставлена в реанимацию. 

В администрации Туапсинского района ТАСС заявили, что, по последним данным, пострадавших нет. Информация о численности и судьбе экипажа прогулочного судна не приводится.

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Политика
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Основатель «Домашних денег» Бернштам арестован в Москве

Ведомости
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Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам задержан в Москве и помещен под арест на 16 суток, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Кузьминского суда. Бернштам является обвиняемым по делу о мошенничестве ( ст. 159, ч. 4), следует из карточки дела.

Ранее сообщалось, что в феврале суд ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и назначил на 9 июля рассмотрение дела о его банкротстве.

В августе 2018 г. Агентство по страхованию вкладов, будучи конкурсным управляющим банка «Интеркоммерц» и Русского трастового банка, подало в суд два иска – о банкротстве «Домашних денег» и Бернштама. В конце того же месяца Центробанк исключил «Домашние деньги» из госреестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Самого Бернштама ЦБ внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Из-за этого бизнесмен не может владеть более чем 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.

Финансовые трудности у «Домашних денег» начались в апреле прошлого года: тогда компания допустила свой первый дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов, так как перед офертой бумаги торговались по цене в 70–80% от номинала.

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Финансы
Новости

Структуры Прохорова заложили 100% «Согласия» в Совкомбанке

Ведомости
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«Интерконсенто» и Onexim Holdings Ltd, подконтрольные бизнесмену Михаилу Прохорову, передали в залог Совкомбанку доли в уставном капитале страховой компании «Согласие», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Доли «Интерконсенто» и Onexim в «Согласии» составляют 58,3 и 41,7% соответственно. Они заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, отмечается в материалах системы.

Доли будут находиться в залоге до полного исполнения обязательств. В пресс-службе «Согласия» посоветовали обратиться за подробностями в «Онэксим» и пояснили, что речь идет о краткосрочном кредите, который планируется закрыть до конца текущего года. «Мы же можем отметить, что «Согласие» – интересный и ликвидный актив группы, который может рассматриваться как надежный залог», – заявили в пресс-службе. В «Онэксиме» Прохорова и Совкомбанке не стали комментировать данную информацию.

Страховая компания «Согласие» была учреждена в 1993 г. По итогам 2018 г. ее прибыль увеличилась в 1,8 раза и составила 3,2 млрд руб. Премии страховщика сократились на 9% до 29,9 млрд руб., выплаты – на 17% до 16,6 млрд руб. В 2018 г. «Согласие» впервые не получало какую-либо финансовую помощь от Прохорова, утверждала в апреле гендиректор компании Майя Тихонова. До этого, согласно отчетности, с 2014 г. страховщик регулярно получал поддержку от акционера, отмечал директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. По ее словам, за четыре года помощь составила 28,7 млрд руб.

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Технологии
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«Мегафон» может продать непрофильные активы для сокращения долгов после делистинга

Ведомости
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«Мегафон» может выставить непрофильные активы на продажу, рассказал гендиректор оператора Геворк Вермишян агентству Reuters. Оператор рассчитывает в течение трех лет снизить чистый долг за счет этой программы продаж, роста выручки и снижения процентных ставок по кредитам. Долговая нагрузка оператора выросла после делистинга с Лондонской биржи, указывает Reuters.

Компания провела делистинг в 2018 г. и потратила на него около $1 млрд, пишет Reuters. Сейчас 70,3% капитала «Мегафона» принадлежит USM Group Алишера Усманова, 29,7% – 100%-ной «дочке» оператора «Мегафон финанс», по данным на сайте «Мегафона».

На конец марта 2019 г. чистый долг «Мегафона» составлял 363 млрд руб. – это на 23% больше, чем в декабре 2018 г. Вермишян рассчитывает, что соотношение чистого долга и EBITDA на конец 2019 г. будет «ниже 2,9, но выше 2,5», передает Reuters его слова. А в случае успешной продажи непрофильных активов показатель может опуститься ниже 2,5 в течение трех лет, надеется Вермишян.

«Мы к ней [программе продажи непрофильных активов] еще не приступили, но все то, что в телекоме не является стратегически важным и не несет стратегического преимущества или не принесет в будущем, может быть выставлено на продажу. Один из примеров – офисная недвижимость в собственности», – передает агентство слова Вермишяна. У оператора «десятки тысяч квадратных метров» офисной недвижимости в российских регионах, он может начать ее продажу уже в этом году, рассказал Вермишян. Кроме того, оператор может выставить на продажу башенную инфраструктуру. Планируемый от продажи доход Вермишян не раскрыл.

Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями, заявлял оператор.

Конкретного списка непрофильных активов под возможную продажу и ее утвержденного графика еще нет, заявил представитель «Мегафона» в ответ на запрос «Ведомостей».

Технологии
Новости

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google

Ведомости
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Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Компании грозит штраф в размере 500 000–700 000 руб.

Причиной стали претензии Роскомнадзора к тому, как Google удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенную на территории России информацию. По данным ведомства, компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, в результате более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

Роскомнадзор впервые огласил претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда американская компания получила официальное предупреждение о необходимости соблюдения российского законодательства. Предупреждение силы не возымело, признали чиновники осенью. В конце года суд оштрафовал Google на 500 000 руб., компания решение оспаривать не стала и штраф оплатила.

В начале этого года Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывали «Ведомостям» источники. Компания пока удаляет не все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%.

Политика
Новости

Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» экстрадируют из Польши в Россию

Ведомости
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Польский суд принял решение экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает «РИА Новости». Вишневский – бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, которому ранее принадлежал торговый центр.

Следственный комитет в ноябре 2018 г. предъявил обвинение Вишневскому по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Тогда следствие полагало, что обвиняемый с 2016 г. проживает в Испании.

Согласно версии следствия, в 2013–2014 гг. Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась за бездействие в пользу гендиректора комбината при реконструкции торгового центра.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 г. Его жертвами стали 60 человек, более 40 погибших – дети. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

Годовщина пожара в «Зимней вишне». Жители Кемерова несут цветы к месту трагедии

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Бизнес
Новости

Производитель «Московского провансаля» признан банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области признал банкротом Московский жировой комбинат (МЖК), следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел. Решение было вынесено судом 3 июля.

Суд постановил начать в отношении комбината конкурсное производство сроком на шесть месяцев, минуя процедуру наблюдения. Отчет конкурсного управляющего о ходе банкротства назначен на 19 декабря.

Признать МЖК несостоятельным просила группа компаний «Русагро». Согласно материалам суда, комбинат задолжал ей более 608 млн руб.

МЖК является производителем майонеза марки «Московский провансаль». Холдинг «Солнечные продукты», в который входит предприятие, в 2015 г. сообщил, что направит 2 млрд руб. на строительство в подмосковном Лыткарине масложирового комбината, который заменит собой МЖК.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов. В октябре 2018 г. группа компаний объявила о приобретении контроля над «Солнечными продуктами» и впоследствии выкупила 34,7 млрд руб. долга холдинга перед Россельхозбанком.

Бизнес
Новости

Топ-менеджера «Шереметьево» уволили из «дочки» аэропорта из-за проблем с багажом

Ведомости
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Среди пяти топ-менеджеров, уволенных в «Шереметьево хэндлинг» из-за массовых задержек багажа, оказался первый заместитель гендиректора по производству «Шереметьево» Андрей Никулин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По данным «СПАРК-Интерфакса», в «Шереметьево хэндлинг» Никулин занимал должность гендиректора компании. При этом Никулин сохранил должность в «Шереметьево», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» «Шереметьево»), занимающейся обслуживанием багажа в аэропорту, предоставляют всю необходимую информацию и документы комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проводящей проверку по жалобам пассажиров. Руководство аэропорта каждый день отчитывается перед прокурорами о принятых мерах, уточнили в пресс-службе «Шереметьево». «Шереметьево хэндлинг» пытается стабилизировать сроки выдачи и отправки багажа. В аэропорту увеличен штат сотрудников, занимающихся непосредственно обслуживанием багажа, отметили в «Шереметьево». Часть рейсов стали переводить из терминала D в другие терминалы, налажена сортировка и доставка багажа, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее 5 июля транспортная прокуратура сообщила об увольнении пяти менеджеров «Шереметьево хэндлинг». Речь идет о гендиректоре компании, начальнике службы обработки багажа, начальнике службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа и заместителе гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров. Имена и фамилии менеджеров в сообщении прокуратуры не приводились.

В конце июня у «Шереметьево хэндлинг» возникли сложности с обслуживанием багажа. 29 и 30 июня около 9000 единиц багажа не были отправлены по назначению, заявляли «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Багаж досылался пассажирам со следующими рейсами, говорили они. Проблемы с обслуживанием багажа в «Шереметьево» наблюдались и в конце мая. Тогда прилетевшие пассажиры по несколько часов ожидали багаж. В те дни «Шереметьево хэндлинг» не успевала отправить около 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали источники «Ведомостей». Проблема возникла после того, как крупнейший клиент аэропорта – «Аэрофлот» перестал самостоятельно обрабатывать багаж и передал эту функцию «Шереметьево хэндлинг». Последней необходимо было увеличить штат грузчиков, однако она не успела это сделать.

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Политика
Новости

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.

Против Воробьева возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («госизмена»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

Воробьев родился в 1980 г., является кандидатом юридических наук и действительным государственным советником третьего класса.

По информации издания «Новый Калининград», Воробьев много лет был близок к Цуканову, они уроженцы города Гусева в Калининградской области. В 2010 г., когда Цуканов стал губернатором Калининградской области, Воробьев стал официальным представителем региона в судах. С 2015 г. Воробьев занимал должность руководителя агентства по имуществу региона, после отставки Цуканова с поста губернатора лишился поста, но некоторое время оставался советником нового врио губернатора Антона Алиханова.

В 2016 г. Цуканов стал полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. В 2017 г. Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелии, но с января 2018 г. стал руководителем аппарата Цуканова, который был помощником президента. А с июля того же года – его помощником как полпреда уже в УФО.

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