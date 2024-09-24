Бастрыкин призвал к взвешенному подходу к подсудимым контрактникам
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании обсудил освобождение от уголовной ответственности контрактников, проходящих службу в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», – сказал Бастрыкин.
На совещании присутствовали первый заместитель и заместители председателя СК, руководители подразделений центрального аппарата и региональных следственных управлений ведомства, а также руководители военно-следственных органов СК по военным округам. Бастрыкин заслушал их доклады и по итогам совещания дал ряд указаний.
23 сентября правительство России поддержало законопроект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда. В отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности отмечалось, что проект не противоречит актам более высокой юридической силы и положениям договора о Евразийском экономическом сотрудничестве. Также он не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.
Сам законопроект Госдума одобрила в первом чтении 18 сентября. Инциативу внесли в нижнюю палату 23 августа. Авторы предлагают дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.