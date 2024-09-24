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Бастрыкин призвал к взвешенному подходу к подсудимым контрактникам

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании обсудил освобождение от уголовной ответственности контрактников, проходящих службу в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», – сказал Бастрыкин.

На совещании присутствовали первый заместитель и заместители председателя СК, руководители подразделений центрального аппарата и региональных следственных управлений ведомства, а также руководители военно-следственных органов СК по военным округам. Бастрыкин заслушал их доклады и по итогам совещания дал ряд указаний.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда. В отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности отмечалось, что проект не противоречит актам более высокой юридической силы и положениям договора о Евразийском экономическом сотрудничестве. Также он не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.

Сам законопроект Госдума одобрила в первом чтении 18 сентября. Инциативу внесли в нижнюю палату 23 августа. Авторы предлагают дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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