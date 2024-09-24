Армия Израиля заявила об очередном точечном ударе по Бейруту
Армия обороны Израиля нанесла очередной точечный удар по столице Ливана – Бейруту, сообщили в ЦАХАЛ. Подробности атаки не приводятся.
Телеканал Al Jazeera уточняет, что израильские силы совершили авианалет на южные пригороды Бейрута. До этого начальник генштаба Израиля Герци Халеви сообщил, что ЦАХАЛ ускорит наступательные действия. «Мы не должны давать "Хезболле" передышку. <...> Текущая ситуация требует продолжения интенсивных операций по всем фронтам», – сказал он.
Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщает, что целью точечного удара Израиля по Бейруту был один из командиров шиитского движения «Хезболла». Его имя не называется. Авиаудар пришелся на здание в оживленном районе Гобейри.
Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начал наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
По последним данным от минздрава Ливана, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 558 человек, 1835 получили ранения. По меньшей мере в 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Около 500 ливанцев пересекли границу с Сирией, спасаясь от обстрелов.