Небензя: спецоперация продолжится до исчезновения киевского режима
Россия продолжит спецоперацию, если Запад не позволит избавиться от нынешнего украинского руководства мирным путем. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Всемирной организации.
«Если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, <...> то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал Небензя.
Дипломат отметил, что Россия «всегда была готова жить в мире и добрососедстве» с Украиной и считала ее братской страной. Но в итоге Украину превратили в «русофобское неонацистское осиное гнездо» и стали втягивать в НАТО.
На заседании также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров. Украинский лидер призвал поддержать его так называемую «формулу мира» и выступил за проведение второго саммита мира по Украине. Небензя же счел его выступление попыткой убедить западные страны «поднять ставки» в конфликте на Украине.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В Киеве назвали предложение Москвы ультиматумом и отвергли его.
В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. При этом в Кремле исключили начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.