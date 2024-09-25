Глава МИД Польши усомнился в праве России на постоянное членство в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский усомнился в праве России на постоянное членство в Совбезе ООН как правопреемницы СССР. Соответствующее заявление он сделал по результатам заседания Совета организации.
«Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. 25 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия поддержит стремление Индии, Бразилии и одной из стран Африки стать постоянными членами организации. При этом министр считает, что присоединение Германии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза ООН «углубит несправедливость». По его словам, Совет не нуждается в расширении путем предоставления места дополнительным западным участникам.
22 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике писало, что страны G20 согласились добиваться реформирования ООН. По мнению министра иностранных дел России, соответствующие решения нельзя принимать быстро. Это может создать раскол внутри ООН, поскольку реформирование Совбеза – вопрос, вызывающий столкновение национальных интересов, подчеркнул Лавров.