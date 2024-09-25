Глава МИД Польши усомнился в праве России на постоянное членство в Совбезе ООН

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. 25 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия поддержит стремление Индии, Бразилии и одной из стран Африки стать постоянными членами организации. При этом министр считает, что присоединение Германии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза ООН «углубит несправедливость». По его словам, Совет не нуждается в расширении путем предоставления места дополнительным западным участникам.