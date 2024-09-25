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«Хезболла» заявила о ракетном ударе по штаб-квартире «Моссада»

Ведомости

Ливанское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива. Об этом сообщается в официальном заявлении движения в соцсетях.

«В среду утром, 25 сентября в 6:30 утра, сопротивление осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом», – говорится в сообщении «Хезболлы» в Telegram-канале. По данным движения, командный пункт ответственен за взрывы электронных устройств по всему Ливану и ликвидацию членов «Хезболлы».

В армии обороны Израиля около 6:50 утра сообщили, что система противовоздушной обороны сбила ракету класса «земля – земля», выпущенную со стороны Ливана. В районе Тель-Авива и Нетании сработал сигнал ракетной опасности.

Израиль наносит удары по территории Ливана уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

Вечером 24 сентября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Ибрагима Кубейси, позже это подтвердила ливанская сторона. Израильская сторона утверждает, что он якобы причастен к организации теракта на горе Дов в 2000-х гг., в ходе которого были похищены и убиты старшие сержанты Беньямин Авраам, Ади Авитан и Омар Саваид. В 2004 г. их захоронили в Израиле. ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки на юге Ливана были уничтожены десятки складов оружия «Хезболлы», а также пусковых установок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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