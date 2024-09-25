Кремль: запуск баллистической ракеты является суверенным правом Китая
Запуск баллистической ракеты является суверенным правом Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Китай занимается военным строительством. Мы с уважением относимся, и, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией», – добавил он.
25 сентября в 8:44 по пекинскому времени (3:44 мск) ракетные силы Народно-освободительной армии Китая осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты с учебной боеголовкой, сообщало минобороны республики. Ракета упала в запланированный район акватории Тихого океана.
В военном ведомстве отметили, что запуск являлся частью ежегодной военной подготовки. Он, по утверждению министерства, соответствует международному праву и практике и не направлен на какую-либо страну или цель.