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Кремль: запуск баллистической ракеты является суверенным правом Китая

Ведомости

Запуск баллистической ракеты является суверенным правом Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Китай занимается военным строительством. Мы с уважением относимся, и, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией», – добавил он.

25 сентября в 8:44 по пекинскому времени (3:44 мск) ракетные силы Народно-освободительной армии Китая осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты с учебной боеголовкой, сообщало минобороны республики. Ракета упала в запланированный район акватории Тихого океана.

В военном ведомстве отметили, что запуск являлся частью ежегодной военной подготовки. Он, по утверждению министерства, соответствует международному праву и практике и не направлен на какую-либо страну или цель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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