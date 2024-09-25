На Тихоокеанский флот перешли две атомные подводные лодки

Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Александр Моисеев заслушал доклады командиров атомных подводных лодок. Он отметил, что крейсеры приведены в боеготовное состояние в плановые сроки. По словам Моисеева, они повысили боевой потенциал соединений Тихоокеанского флота. Экипажи подводных лодок в ближайшее время пополнят запасы до необходимых норм и приступят к выполнению задач командования ВМФ в соответствии с планами боевой подготовки.