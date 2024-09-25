На Тихоокеанский флот перешли две атомные подводные лодки
В боевой состав Тихоокеанского флота вошли две атомные подводные лодки: «Император Александр III» и «Красноярск», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«Атомные подводные крейсеры четвертого поколения "Император Александр III" и "Красноярск" пополнили подводные силы Тихоокеанского флота», – говорится в сообщении военного ведомства.
Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Александр Моисеев заслушал доклады командиров атомных подводных лодок. Он отметил, что крейсеры приведены в боеготовное состояние в плановые сроки. По словам Моисеева, они повысили боевой потенциал соединений Тихоокеанского флота. Экипажи подводных лодок в ближайшее время пополнят запасы до необходимых норм и приступят к выполнению задач командования ВМФ в соответствии с планами боевой подготовки.
В августе также стало известно, что ВМФ России получит атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М до конца 2024 г. АПЛ «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня.