ВМФ России получит подлодки «Князь Пожарский» и «Архангельск» до конца года

АПЛ «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня. «Архангельск» был выведен из эллинга северодвинского «Севмаша» в ноябре 2023 г. для достройки на плаву. Сейчас «Севмаш» ведет строительство пяти АПЛ проекта 885М. Субмарины «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проектов 885/885М уже были переданы флоту.