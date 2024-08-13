ВМФ России получит подлодки «Князь Пожарский» и «Архангельск» до конца года
Военно-морской флот (ВМФ) РФ получит атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М до конца 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главкома ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.
«Передача ВМФ АРПКСН "Князь Пожарский" и АПЛ "Архангельск" состоится до завершения 2024 г. Сомнений в этом нет», – сказал он на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2024».
12 августа гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что подводные лодки сейчас проходят заводские ходовые испытания. АПЛ «Архангельск» проходит их с опережением графика.
АПЛ «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня. «Архангельск» был выведен из эллинга северодвинского «Севмаша» в ноябре 2023 г. для достройки на плаву. Сейчас «Севмаш» ведет строительство пяти АПЛ проекта 885М. Субмарины «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проектов 885/885М уже были переданы флоту.
19 июня ТАСС писал, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся на ремонте и модернизации с 1999 г., будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г.