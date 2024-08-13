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ВМФ России получит подлодки «Князь Пожарский» и «Архангельск» до конца года

Ведомости

Военно-морской флот (ВМФ) РФ получит атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М до конца 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главкома ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.

«Передача ВМФ АРПКСН "Князь Пожарский" и АПЛ "Архангельск" состоится до завершения 2024 г. Сомнений в этом нет», – сказал он на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2024».

12 августа гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что подводные лодки сейчас проходят заводские ходовые испытания. АПЛ «Архангельск» проходит их с опережением графика.

АПЛ «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня. «Архангельск» был выведен из эллинга северодвинского «Севмаша» в ноябре 2023 г. для достройки на плаву. Сейчас «Севмаш» ведет строительство пяти АПЛ проекта 885М. Субмарины «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проектов 885/885М уже были переданы флоту.

19 июня ТАСС писал, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся на ремонте и модернизации с 1999 г., будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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