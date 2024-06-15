Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла в море на ходовые испытания
Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
За заводскими последуют государственные испытания, весь процесс займет несколько месяцев. Как отмечает агентство, «Архангельск» была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» в ноябре 2023 г. для достройки на плаву. Сейчас «Севмаш» ведет строительство пяти АПЛ проекта 885М. Субмарины «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проектов 885/885М уже переданы флоту.
В сентябре 2023 г. замгендиректора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов сообщал, что предприятие ведет работу над новым проектом стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Новые АПЛ должны прийти на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 г., а АПЛ следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой была представлена на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ России лишь после 2050 г.