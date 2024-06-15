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Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла в море на ходовые испытания

Ведомости

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

За заводскими последуют государственные испытания, весь процесс займет несколько месяцев. Как отмечает агентство, «Архангельск» была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» в ноябре 2023 г. для достройки на плаву. Сейчас «Севмаш» ведет строительство пяти АПЛ проекта 885М. Субмарины «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проектов 885/885М уже переданы флоту.

В сентябре 2023 г. замгендиректора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов сообщал, что предприятие ведет работу над новым проектом стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Новые АПЛ должны прийти на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 г., а АПЛ следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой была представлена на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ России лишь после 2050 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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