Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла в море на ходовые испытания

В сентябре 2023 г. замгендиректора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов сообщал, что предприятие ведет работу над новым проектом стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Новые АПЛ должны прийти на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 г., а АПЛ следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой была представлена на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ России лишь после 2050 г.