В ЦКБ «Рубин» сообщили о разработке нового проекта атомной подлодки

Как отмечает агентство, новые стратегические подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 г., а АПЛ следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой была представлена на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ России лишь после 2050 г.