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В ЦКБ «Рубин» сообщили о разработке нового проекта атомной подлодки

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ЦКБ «Рубин» ведет работу над новым проектом стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) на среднесрочную перспективу, рассказал замгендиректора предприятия Андрей Баранов в комментарии «РИА Новости».

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Как отмечает агентство, новые стратегические подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 г., а АПЛ следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой была представлена на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ России лишь после 2050 г.

«Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие», – заявил Баранов.

Он также подчеркнул, что в результате такой работы появились все известные подлодки.

В июне стало известно, что АПЛ «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение до конца этого года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях зимой 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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