В ЦКБ «Рубин» сообщили о разработке нового проекта атомной подлодки
ЦКБ «Рубин» ведет работу над новым проектом стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) на среднесрочную перспективу, рассказал замгендиректора предприятия Андрей Баранов в комментарии «РИА Новости».
Как отмечает агентство, новые стратегические подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 г., а АПЛ следующего поколения «Арктур», концепт-модель которой была представлена на выставке «Армия-2022», может появиться в составе ВМФ России лишь после 2050 г.
«Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие», – заявил Баранов.
Он также подчеркнул, что в результате такой работы появились все известные подлодки.
В июне стало известно, что АПЛ «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение до конца этого года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях зимой 2019 г.