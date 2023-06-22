Атомная подлодка «Белгород» поступит на вооружение ВМФ в этом году
Атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 г. Об этом «РИА Новости» рассказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
«Как президент и сказал, в этом году примем», – сказал он.
Этой зимой ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что изготовление первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для АПЛ «Белгород» завершено. По информации агентства, первые раздельные испытания основных узлов «Посейдона» прошли успешно.
Ранее Минобороны сообщило, что исследовательская подлодка «Белгород» станет носителем беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и передали ее ВМФ для дальнейших испытаний в июле 2022 г.