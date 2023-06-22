Атомная подлодка «Белгород» поступит на вооружение ВМФ в этом году

Ранее Минобороны сообщило, что исследовательская подлодка «Белгород» станет носителем беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и передали ее ВМФ для дальнейших испытаний в июле 2022 г.