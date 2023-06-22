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Атомная подлодка «Белгород» поступит на вооружение ВМФ в этом году

Ведомости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 г. Об этом «РИА Новости» рассказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

«Как президент и сказал, в этом году примем», – сказал он.

Этой зимой ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что изготовление первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для АПЛ «Белгород» завершено. По информации агентства, первые раздельные испытания основных узлов «Посейдона» прошли успешно.

Ранее по теме: ТАСС сообщил об изготовлении первых суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»

Ранее Минобороны сообщило, что исследовательская подлодка «Белгород» станет носителем беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и передали ее ВМФ для дальнейших испытаний в июле 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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