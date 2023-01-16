ТАСС сообщил об изготовлении первых суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»
Изготовление первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» завершено, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
«Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород"», — сказал он. По информации ТАСС, первые раздельные испытания основных узлов «Посейдона» прошли успешно.
Ранее Минобороны сообщило, что исследовательская подлодка «Белгород» станет носителем беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях.
Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и передали ее ВМФ в июле 2022 г. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отмечал, что она «открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана».
Первая информация о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» появилась в 2015 г., в марте 2018 г. президент России Владимир Путин подтвердил его разработку. Такие аппараты должны поступить на вооружение российского флота в 2018-2027 гг. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз.