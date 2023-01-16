ТАСС сообщил об изготовлении первых суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»

Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и передали ее ВМФ в июле 2022 г. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отмечал, что она «открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана».