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ТАСС сообщил об изготовлении первых суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»

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Изготовление первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» завершено, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород"», — сказал он. По информации ТАСС, первые раздельные испытания основных узлов «Посейдона» прошли успешно.

Ранее Минобороны сообщило, что исследовательская подлодка «Белгород» станет носителем беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях.

Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и передали ее ВМФ в июле 2022 г. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отмечал, что она «открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана».

Первая информация о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» появилась в 2015 г., в марте 2018 г. президент России Владимир Путин подтвердил его разработку. Такие аппараты должны поступить на вооружение российского флота в 2018-2027 гг. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных