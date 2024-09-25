Кабмин Литвы поддержал расторжение таможенных соглашений с РФ и Белоруссией

Как сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, инициатива была выдвинута на фоне практического прекращения таможенного сотрудничества. Как подчеркивает ведомство, с момента начала спецоперации на Украине литовская сторона не осуществляла никакого обмена информацией с таможенными службами РФ и Белоруссии. Двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности, которые правительство заключило еще до вступления Литвы в ЕС, также не имеют большего практического значения, заключили в ведомстве. Литва вступила в ЕС в 2004 г., таможенным соглашениям более 20 лет.