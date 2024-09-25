Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кабмин Литвы поддержал расторжение таможенных соглашений с РФ и Белоруссией

Ведомости

Правительство Литвы одобрило подготовленные минфином проекты правовых актов о разрыве таможенных соглашений с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба литовского ведомства.

Как сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, инициатива была выдвинута на фоне практического прекращения таможенного сотрудничества. Как подчеркивает ведомство, с момента начала спецоперации на Украине литовская сторона не осуществляла никакого обмена информацией с таможенными службами РФ и Белоруссии. Двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности, которые правительство заключило еще до вступления Литвы в ЕС, также не имеют большего практического значения, заключили в ведомстве. Литва вступила в ЕС в 2004 г., таможенным соглашениям более 20 лет.

Соответствующую инициативу местный минфин предлагал еще 15 августа 2024 г. Соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 г. в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений также должна быть одобрена президентом и парламентом.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных