Армия Израиля привлекает резервные бригады для решения задач на севере страны

25 сентября ЦАХАЛ опубликовала часть выступления командующего Северным командованием генерала-майора Ори Гордина пред командирами и солдатами во время их учений на северной границе. Гордин заявил, что Израиль вступил в новую фазу кампании, упомянув наступательную операцию «Северные стрелы» в Ливане. «Операция началась с нанесения значительного удара по возможностям "Хезболлы", с упором на их огневые возможности, и очень существенного удара по командирам и оперативникам организации. Перед лицом этого нам необходимо изменить ситуацию с безопасностью, и мы должны быть полностью готовы к маневрам и действиям»», – сказал он.