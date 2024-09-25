Армия Израиля привлекает резервные бригады для решения задач на севере страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
«В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ привлекает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. Это позволит продолжить борьбу против террористической организации "Хезболла", защитить государство Израиль и создать условия для возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома», – говорится в сообщении.
25 сентября ЦАХАЛ опубликовала часть выступления командующего Северным командованием генерала-майора Ори Гордина пред командирами и солдатами во время их учений на северной границе. Гордин заявил, что Израиль вступил в новую фазу кампании, упомянув наступательную операцию «Северные стрелы» в Ливане. «Операция началась с нанесения значительного удара по возможностям "Хезболлы", с упором на их огневые возможности, и очень существенного удара по командирам и оперативникам организации. Перед лицом этого нам необходимо изменить ситуацию с безопасностью, и мы должны быть полностью готовы к маневрам и действиям»», – сказал он.
23 сентября началась наступательная операция ЦАХАЛ в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.