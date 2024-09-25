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Армия Израиля привлекает резервные бригады для решения задач на севере страны

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ привлекает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. Это позволит продолжить борьбу против террористической организации "Хезболла", защитить государство Израиль и создать условия для возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома», – говорится в сообщении.

25 сентября ЦАХАЛ опубликовала часть выступления командующего Северным командованием генерала-майора Ори Гордина пред командирами и солдатами во время их учений на северной границе. Гордин заявил, что Израиль вступил в новую фазу кампании, упомянув наступательную операцию «Северные стрелы» в Ливане. «Операция началась с нанесения значительного удара по возможностям "Хезболлы", с упором на их огневые возможности, и очень существенного удара по командирам и оперативникам организации. Перед лицом этого нам необходимо изменить ситуацию с безопасностью, и мы должны быть полностью готовы к маневрам и действиям»», – сказал он.

23 сентября началась наступательная операция ЦАХАЛ в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.

24 сентября РБК со ссылкой на посольство России в Ливане писало, что в стране находятся более 3000 граждан РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам, остающимся в Ливане, необходимо как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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