Песков: россиянам необходимо как можно скорее покинуть Ливан
Гражданам России, остающимся в Ливане, необходимо как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Естественно, эта информация поступает из нашего посольства, где посольство консульских учреждений, где наши сограждане стоят на учете, ну, желающие, так сказать, стоят на учете. И мы оперируем теми же цифрами, что оперирует наше Министерство иностранных дел. Безусловно, сейчас предпринимаются все меры, с тем чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан», – сказал Песков.
Днем ранее посол РФ в Ливане Александр Рудаков напомнил, что все желающие российские граждане могут покинуть страну, пока функционирует аэропорт и есть коммерческие рейсы. Дипломат рекомендовал россиянам следовать указаниям властей Ливана по обеспечению мер безопасности и призвал соотечественников быть предельно осторожными. По словам Рудакова, информации о пострадавших гражданах России в результате ударов Израиля по региону не поступало.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, хранит оружие. По информации Associated Press, обстрел 23 сентября стал «самым смертоносным» со времен войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 г. Al Jazeera сообщала о гибели не менее 490 человек, еще более 1600 жителей Ливана получили ранения.