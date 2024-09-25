Песков: россиянам необходимо как можно скорее покинуть Ливан

«Естественно, эта информация поступает из нашего посольства, где посольство консульских учреждений, где наши сограждане стоят на учете, ну, желающие, так сказать, стоят на учете. И мы оперируем теми же цифрами, что оперирует наше Министерство иностранных дел. Безусловно, сейчас предпринимаются все меры, с тем чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан», – сказал Песков.