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Песков: россиянам необходимо как можно скорее покинуть Ливан

Ведомости

Гражданам России, остающимся в Ливане, необходимо как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

24 сентября РБК со ссылкой на посольство России в Ливане писало, что в стране находятся более 3000 граждан РФ. Пресс-секретаря российского лидера спросили, располагает ли Кремль информацией о состоянии и числе россиян в Ливане и ведется ли с ними какая-то деятельность.

«Естественно, эта информация поступает из нашего посольства, где посольство консульских учреждений, где наши сограждане стоят на учете, ну, желающие, так сказать, стоят на учете. И мы оперируем теми же цифрами, что оперирует наше Министерство иностранных дел. Безусловно, сейчас предпринимаются все меры, с тем чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан», – сказал Песков.

Днем ранее посол РФ в Ливане Александр Рудаков напомнил, что все желающие российские граждане могут покинуть страну, пока функционирует аэропорт и есть коммерческие рейсы. Дипломат рекомендовал россиянам следовать указаниям властей Ливана по обеспечению мер безопасности и призвал соотечественников быть предельно осторожными. По словам Рудакова, информации о пострадавших гражданах России в результате ударов Израиля по региону не поступало.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.

Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, хранит оружие. По информации Associated Press, обстрел 23 сентября стал «самым смертоносным» со времен войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 г. Al Jazeera сообщала о гибели не менее 490 человек, еще более 1600 жителей Ливана получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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