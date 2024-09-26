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Конгресс США одобрил проект временного бюджета до 20 декабря

Ведомости

Обе палаты конгресса США – палата представителей и сенат – поддержали законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 20 декабря. Об этом сообщает CNN.

В палате представителей 341 конгрессмен проголосовал за, 82 – против. В сенате инициативу поддержали 78 человек против 18. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Американский лидер поблагодарил обе палаты конгресса за то, что им удалось избежать «дорогостоящего шатдауна». По словам Байдена, принятие законопроекта о временном бюджете даст конгрессу больше времени для утверждения законопроекта о финансировании правительства на весь год. Администрация президента намерена сотрудничать с конгрессом по этому вопросу.

Теперь конгрессу США придется принимать проект о финансировании правительства уже после выборов президента США в ноябре. Как отмечает CNN, политический ландшафт значительно изменится и от исхода выборов будет зависеть, «насколько сильной или слабой будет рука» республиканца, спикера палаты представителей Майка Джонсона.

19 сентября палата представителей конгресса США не одобрила законопроект о финансировании правительства до 28 марта 2025 г. Административно-бюджетное управление Белого дома предупреждало, что Байден наложит вето на этот проект, если обе палаты конгресса одобрят его. По мнению администрации, республиканцы предлагают «неоправданно низкий уровень» финансирования как в оборонной, так и в остальных сферах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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