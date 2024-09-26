Конгресс США одобрил проект временного бюджета до 20 декабря
Обе палаты конгресса США – палата представителей и сенат – поддержали законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 20 декабря. Об этом сообщает CNN.
В палате представителей 341 конгрессмен проголосовал за, 82 – против. В сенате инициативу поддержали 78 человек против 18. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
Американский лидер поблагодарил обе палаты конгресса за то, что им удалось избежать «дорогостоящего шатдауна». По словам Байдена, принятие законопроекта о временном бюджете даст конгрессу больше времени для утверждения законопроекта о финансировании правительства на весь год. Администрация президента намерена сотрудничать с конгрессом по этому вопросу.
Теперь конгрессу США придется принимать проект о финансировании правительства уже после выборов президента США в ноябре. Как отмечает CNN, политический ландшафт значительно изменится и от исхода выборов будет зависеть, «насколько сильной или слабой будет рука» республиканца, спикера палаты представителей Майка Джонсона.
19 сентября палата представителей конгресса США не одобрила законопроект о финансировании правительства до 28 марта 2025 г. Административно-бюджетное управление Белого дома предупреждало, что Байден наложит вето на этот проект, если обе палаты конгресса одобрят его. По мнению администрации, республиканцы предлагают «неоправданно низкий уровень» финансирования как в оборонной, так и в остальных сферах.