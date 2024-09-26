Конгресс США одобрил проект временного бюджета до 20 декабря

Американский лидер поблагодарил обе палаты конгресса за то, что им удалось избежать «дорогостоящего шатдауна». По словам Байдена, принятие законопроекта о временном бюджете даст конгрессу больше времени для утверждения законопроекта о финансировании правительства на весь год. Администрация президента намерена сотрудничать с конгрессом по этому вопросу.