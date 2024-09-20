Правительство США рискует остаться без финансирования для бесперебойной работы

SAVE Act теоретически усложняет регистрацию на выборах по водительским правам и номеру соцстраховки. А демократ Джозеф Морелль утверждает, что принятие поправки приведет к невозможности голосовать с помощью водительских прав. Так как любой житель США даже без гражданства страны сейчас может получить водительские права и соцстраховку, и это дает ему потенциальную возможность зарегистрироваться в качестве избирателя. Учитывая сложность проверки статуса (а в каждом штате она может быть разной), иногда это действительно приводило к тому, что негражданин США голосует на выборах как на местном, так и на федеральном уровне.