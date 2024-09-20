Правительство США рискует остаться без финансирования для бесперебойной работы

Правительство США рискует остаться без финансирования для бесперебойной работыВсе из-за желания Трампа и части республиканцев провести реформу избирательной системы
Конгрессмены не смогли одобрить временное финансирование правительства, так как республиканцы связали это с требованием закрепить поправку к избирательному закону о регистрации, которую поддерживает экс-президент Дональд Трамп. Демократы считают подобную инициативу излишней
Члены палаты представителей США отклонили 19 сентября по мск проект резолюции о временном финансировании федерального правительства с 1 октября текущего года до 28 марта 2025 г., предложенный республиканцами. За законопроект проголосовали 202 конгрессмена, включая трех демократов, а против высказались 220, включая 14 республиканцев. Разногласия по поводу финансирования правительства, которое сейчас необходимо выделить для его бесперебойной работы ввиду приближающегося окончания финансового года, вполне типичны в работе конгресса. Но на этот раз проблема заключается в законопроекте, который республиканцы привязали к бюджетной теме в довесок.
Речь идет о так называемом SAVE Act (поправка к закону о регистрации избирателей 1993 г.), который был предложен республиканцем Чипом Роем. Он направлен на внесение изменений в процесс допуска до голосования на выборах. Согласно этой поправке, предлагается ужесточить правила регистрации избирателей на федеральных выборах (в конгресс и президентских), в частности, необходимо будет предъявить доказательства наличия гражданства. Документ также предписывает штатам удалить из списков избирателей лиц, у которых нет гражданства США.
Сторонники инициативы утверждают, что она поможет сохранить целостность выборов в условиях, когда оба кандидата в президенты – вице-президент Камала Харрис и экс-глава государства Дональд Трамп – идут, согласно опросам, ноздря в ноздрю. И на этом фоне спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, продвигавший принятие этой версии законопроекта, напоминал о примере конгрессвумен из Айовы Марианетты Микс, которая выиграла выборы в 2020 г. с перевесом всего в шесть голосов. Выступая через некоторое время после голосования в эфире телеканала Fox News, он заявил, что разработает «другой план», который поможет решить проблему в ближайшее время. Никаких деталей он не привел.
За SAVE Act в основном выступают республиканцы в палате представителей. Их однопартийцы в сенате, который контролируется демократами, ставят в приоритет продление финансирования правительства, чтобы не произошел шатдаун (в случае непринятия полноценного или частичного финансирования это случится уже 1 октября). Но незадолго до голосования в конгрессе Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Если республиканцы не примут полностью SAVE Act, они не должны соглашаться на продолжающуюся резолюцию ни в каком виде <...> Помните, это (возможный шатдаун. – «Ведомости») вина Байдена/Харрис, а не ваша!»
Вот их документы
Демократы, в свою очередь, считают SAVE Act лишь поводом для ограничения избирательных прав людей, которые в силу разных причин не могут продемонстрировать доказательства наличия гражданства. Согласно законопроекту, к таковым можно отнести паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение военного, любой документ, выпущенный федеральным правительством или правительством штата с фотографией, где указано место рождения (США), а также сертификат о натурализации или свидетельство о наличии индийских (т. е. от индейцев) корней.
По данным исследования Университета Мэриленда, опубликованного в январе 2024 г., 9% граждан США, имеющих право голосовать, не носят при себе документы, подтверждающие гражданство: они находятся либо у родственников в другом городе, либо не оформлены, потеряны и украдены. Из числа белых американцев о таких сложностях говорили 8%, а из граждан США, относящихся к расовым меньшинствам, – 11%. По данным госдепа, в 2023 г. «активные» паспорта были у 160,6 млн американцев (всего население в стране составляет около 340 млн человек).
По нынешнему законодательству во всех штатах разные правила относительно требования документов для регистрации избирателя. В большинстве случаев гражданин может подтвердить свой статус водительским удостоверением или другими документами, где указаны личные данные, вплоть до коммунальных счетов.
Эксперты Центра двухпартийной политики (BPC), который возглавляет республиканка Маргарет Спеллингс, считают, что предлагаемая реформа с точки зрения реализации выглядит трудно реализуемой и требует дополнительного финансирования. Они также посоветовали отказаться от подобных нововведений в год выборов, так как это может привести к ошибкам в системе регистрации избирателей и подсчета голосов.
SAVE Act теоретически усложняет регистрацию на выборах по водительским правам и номеру соцстраховки. А демократ Джозеф Морелль утверждает, что принятие поправки приведет к невозможности голосовать с помощью водительских прав. Так как любой житель США даже без гражданства страны сейчас может получить водительские права и соцстраховку, и это дает ему потенциальную возможность зарегистрироваться в качестве избирателя. Учитывая сложность проверки статуса (а в каждом штате она может быть разной), иногда это действительно приводило к тому, что негражданин США голосует на выборах как на местном, так и на федеральном уровне.
Но подобные случаи не носят массовый характер. Это можно продемонстрировать на примере двух штатов: Огайо и Пенсильвания. Первый штат имеет одну из наиболее жестких систем контроля процесса регистрации и голосования. Второй – наоборот, более гибкую. В 2017 г. госсекретарь Огайо республиканец Джон Хастед (2011–2019 гг.) заявил, что с 2012 г. 821 негражданин сумел зарегистрироваться в качестве избирателя в его штате. Из них приняли участие в голосовании 126 человек. По данным сайта нынешнего госсекретаря штата республиканца Фрэнка Лароуза, количество зарегистрированных избирателей из числа неграждан США на лето 2024 г. достигло 137.
А в 2017 г. сотрудник департамента штата Пенсильвания Джонатан Маркс говорил, что за период с 2000 по 2017 г. количество бюллетеней, использованных жителями без наличия гражданства США, составило 544.
По закону 1996 г. негражданам уже запрещено голосовать на федеральных выборах, говорит научный сотрудник Института США и Канады РАН Марина Черных. Она объясняет, что существующие правила и так частично сдерживают доступ у людей без гражданства США к принятию участия в выборах, но это работает не всегда. «В каждом штате разные правила и механизмы контроля. Некоторые разрешают негражданам голосовать на муниципальных выборах и разрабатывают для этого отдельные бюллетени, но ответственным органам все равно сложно контролировать этот процесс. Но на выборах федерального уровня негражданам запрещено голосовать во всех штатах», – объяснила эксперт.
Потенциальный шатдаун может нанести удар не только по демократам, но и по республиканцам, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркивает, что законопроект республиканцев о правилах голосования действительно имеет смысл, но демократы все равно продолжат блокировать его. По мнению эксперта, SAVE Act не будет принят в паре с бюджетом. «Каким-то образом конгрессменам все-таки удастся договориться по бюджету, а судьба SAVE Act будет решаться уже после президентских выборов», – резюмировал эксперт.