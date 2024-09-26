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На пост премьера Японии претендуют рекордные девять кандидатов

Ведомости

На пост премьер-министра Японии претендуют девять кандидатов, что является рекордом. Об этом сообщает Associated Press (AP). 

Главными претендентами на место лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) считаются бывший министр обороны Сигэру Исиба, сын популярного бывшего премьер-министра Синдзиро Коидзуми и министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая может стать первой женщиной – лидером Японии.

Исиба, в частности, предлагает создать азиатскую версию НАТО и более равноправный альянс безопасности Японии и США. Он обещает добиться большего разнообразия и гендерного равенства, а также поддерживает легализацию однополых браков и пересмотр гражданского кодекса, который требует от супружеских пар выбирать одну из своих фамилий.

Коидзуми намерен и дальше укреплять альянс Японии и США. Он также пообещал продвигать реформы, касающиеся трудового законодательства. Такаити продвигает консервативные идеи. В частности, она выступает против однополых браков и предложения разрешить замужним женщинам сохранять девичью фамилию. Также Такаити выступает за укрепление кибер- и космической обороны, обеспечение экономического роста страны и призывает занять более жесткую позицию в отношении Китая.

Остальными шестью кандидатами являются генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси, бывший министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, действующая глава МИД Еко Камикава, министр по делам административной реформы Таро Коно и экс-министр здравоохранения Кацунобу Като.

Выборы главы правящей в Японии партии пройдут 27 сентября. Новый лидер партии также автоматически заменит на посту премьер-министра Фумио Кисиду, который принял решение не участвовать в выборах. Как предполагает AP, ни один из кандидатов, скорее всего, не наберет большинства голосов в первом туре. Второй тур состоится сразу после первого в тот же день.

По словам Кисиды, его досрочный уход с поста главы кабинета министров был обусловлен политическими скандалами, которые сотрясали страну за время его премьерства. Как писали «Ведомости», речь идет о скандалах с финансированием некоторых членов ЛДП сектой «Церковь объединения», в отместку за финансовые махинации которой убийцей-одиночкой якобы был застрелен японский премьер Синдзо Абэ в 2022 г. Против секты в стране открыто несколько уголовных дел о мошенничестве и вымогательстве. Кроме того, функционеров партии обвиняли в присвоении неучтенных средств, собранных за счет продажи билетов на партийные мероприятия. По данным Kyodo, таким образом было похищено $3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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