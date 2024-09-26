На пост премьера Японии претендуют рекордные девять кандидатов

По словам Кисиды, его досрочный уход с поста главы кабинета министров был обусловлен политическими скандалами, которые сотрясали страну за время его премьерства. Как писали «Ведомости», речь идет о скандалах с финансированием некоторых членов ЛДП сектой «Церковь объединения», в отместку за финансовые махинации которой убийцей-одиночкой якобы был застрелен японский премьер Синдзо Абэ в 2022 г. Против секты в стране открыто несколько уголовных дел о мошенничестве и вымогательстве. Кроме того, функционеров партии обвиняли в присвоении неучтенных средств, собранных за счет продажи билетов на партийные мероприятия. По данным Kyodo, таким образом было похищено $3,4 млн.