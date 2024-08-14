Почему премьер Японии Фумио Кисида досрочно покидает свой пост

Почему премьер Японии Фумио Кисида досрочно покидает свой постОн возглавляет кабинет министров с 2021 года
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в следующем месяце, о чем он объявил 14 августа в ходе пресс-конференции. «Гражданам необходимо продемонстрировать новую, изменившуюся ЛДП. Первый и самый очевидный шаг для этого – моя отставка», – цитирует Кисиду японский портал Nikkei Asia.
В настоящее время ЛДП вместе с ее союзниками контролирует 290 мандатов из 465 в нижней палате парламента, и как только правящая партия выберет себе нового лидера, он автоматически заменит Кисиду на посту премьер-министра. Парламентские выборы запланированы на октябрь 2025 г.
По словам Кисиды, его досрочный уход с поста главы кабинета министров был обусловлен политическими скандалами, которые сотрясали страну за время его премьерства. «У меня нет угрызений совести, я взял на себя ответственность за все проблемы, созданные моими однопартийцами. В моем дипломатическом графике образовался небольшой разрыв, я хочу воспользоваться этим временем, чтобы принять участие в избрании нового лидера», – добавил политик.
Речь идет о скандалах с финансированием некоторых членов ЛДП сектой «Церковь объединения», в отместку за финансовые махинации которой убийцей-одиночкой якобы был застрелен японский премьер Синдзо Абэ в 2022 г. Против секты в стране открыто несколько уголовных дел о мошенничестве и вымогательстве. Другим резонансным событием стало присвоение функционерами партии неучтенных средств, собранных за счет продажи билетов на партийные мероприятия. Всего, по данным агентства «Киодо», за пять лет политики таким образом для личного пользования собрали сумму, эквивалентную $3,4 млн.
И хотя после этого скандала Кисида отправил в отставку нескольких министров и снял ряд политиков с руководящих постов в ЛДП, это не привело к восстановлению пошатнувшихся позиций правительства. По данным опроса Nikkei, уровень поддержки кабинета с октября 2023 г. по июль 2024 г. не поднимался выше 20%, притом что этот показатель, когда Кисида вступил в должность премьера в 2021 г., был выше 60%.
Кроме того, по данным опроса агентства «Киодо», почти 88% японцев не заметили улучшения экономической ситуации в стране за время премьерства Кисиды. В начале августа японский фондовый рынок рухнул на рекордные 10%. Это могло произойти из-за ужесточения кредитно-денежной политики и снижения доверия инвесторов после роста курса иены, писал Bloomberg.
Как пишет Associated Press, наиболее вероятными кандидатами на замену Кисиды могут стать генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги, министр цифровых технологий Таро Коно, министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр иностранных дел Йоко Камикаву. Издание The Wall Street Journal еще называет сына бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми (2001–2006) 43-летнего депутата Синдзиро Коидзуми и бывшего министра экономической безопасности Такаюки Кобаяси.
Смена лидера правящей партии традиционно является механизмом для обновления кредита доверия в японском обществе, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. По его словам, альтернативы либерал-демократам в текущей политической ситуации нет, поскольку оппозиция в стране раздроблена и говорить о ее приходе к власти в обозримом будущем не приходится.
Новый лидер сохранит преемственность предыдущего правительства во внешней политике, особенно в отношениях с Россией и Китаем, продолжает Нелидов. В японской политике существует антироссийский консенсус среди всех ведущих политических сил и большинство политиков придерживаются этой линии, отмечает эксперт. Япония продолжит политику по сдерживанию Китая на Дальнем Востоке при сохранении текущего уровня торгово-экономического сотрудничества, считает он: «Токио продолжит наращивать оборонные расходы, все эти моменты закреплены в партийных документах и прописаны в стратегии национальной безопасности в 2022 г. Также сохранится курс на сотрудничество с США. Правда, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Японии, вероятно, придется самостоятельно выстраивать свой внешнеполитический курс».
Японские власти одобрили рекордные в истории страны оборонные расходы на сумму $53 млрд (1,33% от ВВП) на 2024 г. В прошлом году эта сумма также составляла рекордные $47 млрд. К 2027 году правительство Японии намерено по образцу НАТО довести свои военные расходы до 2% от ВВП.