Почему премьер Японии Фумио Кисида досрочно покидает свой пост

Новый лидер сохранит преемственность предыдущего правительства во внешней политике, особенно в отношениях с Россией и Китаем, продолжает Нелидов. В японской политике существует антироссийский консенсус среди всех ведущих политических сил и большинство политиков придерживаются этой линии, отмечает эксперт. Япония продолжит политику по сдерживанию Китая на Дальнем Востоке при сохранении текущего уровня торгово-экономического сотрудничества, считает он: «Токио продолжит наращивать оборонные расходы, все эти моменты закреплены в партийных документах и прописаны в стратегии национальной безопасности в 2022 г. Также сохранится курс на сотрудничество с США. Правда, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Японии, вероятно, придется самостоятельно выстраивать свой внешнеполитический курс».