Премьер Японии Кисида не будет участвовать в выборах главы правящей партии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП). Он заявил об этом на пресс-конференции.
Кисидо отметил, что важно продемонстрировать «новую Либерально-демократическую партию» на предстоящих выборах, которые должны быть «прозрачными и открытыми». По его словам, на «свободных и открытых обсуждениях» ЛДП сможет показать, что она изменится.
«Поэтому первый очевидный шаг – это чтобы я отошел в сторону. Я не будут участвовать в предстоящих выборах председателя», — сказал Кисида (цитата по «РИА Новости»).
Премьер Японии добавил, что планирует «поддерживать нового главу партии», оставаясь в политике, но отказался назвать кандидата на эту должность.
В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал. Внутри каждой фракции ЛДП установлены квоты на объемы пожертвований через продажу билетов на партийных вечеринках и приемах. Но политики нередко превышали нормативы, а «избыточные» суммы не вносили в финансовую отчетность, присваивали их или вносили в серую кассу фракции. По данным агентства «Киодо», за последние пять лет члены правящей партии могли таким образом присвоить сумму, эквивалентную $3,4 млн.
Тогда руководитель Центра японских исследований РАН Валерий Кистанов комментировал «Ведомостям», что отставки кабинета Кисиды можно ожидать в 2024 г. По его словам, низкие рейтинги партии в том числе связаны с неудовлетворительной работой премьера в экономике.