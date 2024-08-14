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Премьер Японии Кисида не будет участвовать в выборах главы правящей партии

Ведомости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП). Он заявил об этом на пресс-конференции.

Кисидо отметил, что важно продемонстрировать «новую Либерально-демократическую партию» на предстоящих выборах, которые должны быть «прозрачными и открытыми». По его словам, на «свободных и открытых обсуждениях» ЛДП сможет показать, что она изменится.

«Поэтому первый очевидный шаг – это чтобы я отошел в сторону. Я не будут участвовать в предстоящих выборах председателя», — сказал Кисида (цитата по «РИА Новости»).

Премьер Японии добавил, что планирует «поддерживать нового главу партии», оставаясь в политике, но отказался назвать кандидата на эту должность.

В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал. Внутри каждой фракции ЛДП установлены квоты на объемы пожертвований через продажу билетов на партийных вечеринках и приемах. Но политики нередко превышали нормативы, а «избыточные» суммы не вносили в финансовую отчетность, присваивали их или вносили в серую кассу фракции. По данным агентства «Киодо», за последние пять лет члены правящей партии могли таким образом присвоить сумму, эквивалентную $3,4 млн.

Тогда руководитель Центра японских исследований РАН Валерий Кистанов комментировал «Ведомостям», что отставки кабинета Кисиды можно ожидать в 2024 г. По его словам, низкие рейтинги партии в том числе связаны с неудовлетворительной работой премьера в экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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