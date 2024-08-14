Премьер Японии Кисида не будет участвовать в выборах главы правящей партии

В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал. Внутри каждой фракции ЛДП установлены квоты на объемы пожертвований через продажу билетов на партийных вечеринках и приемах. Но политики нередко превышали нормативы, а «избыточные» суммы не вносили в финансовую отчетность, присваивали их или вносили в серую кассу фракции. По данным агентства «Киодо», за последние пять лет члены правящей партии могли таким образом присвоить сумму, эквивалентную $3,4 млн.