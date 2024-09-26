В Кремле заявили об отсутствии планов по наращиванию ядерных арсеналов
Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. О таких планах не говорилось и никаких заявлений на этот счет не было. В настоящий момент президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», – подчеркнул он.
25 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. По словам Пескова, указ об этом будет выпущен по готовности.
В частности, предложено расширить категории стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнить перечень военных угроз. Также в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ, отметил Путин. Среди других изменений: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии.