В Кремле заявили об отсутствии планов по наращиванию ядерных арсеналов

В частности, предложено расширить категории стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнить перечень военных угроз. Также в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ, отметил Путин. Среди других изменений: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии.