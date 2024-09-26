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В Кремле заявили об отсутствии планов по наращиванию ядерных арсеналов

Ведомости

Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. О таких планах не говорилось и никаких заявлений на этот счет не было. В настоящий момент президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», – подчеркнул он.

25 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. По словам Пескова, указ об этом будет выпущен по готовности.

В частности, предложено расширить категории стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнить перечень военных угроз. Также в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ, отметил Путин. Среди других изменений: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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