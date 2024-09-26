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Песков усомнился в результатах расследования подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Россия располагает данными, которые ставят под сомнение результаты расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По мнению Кремля, к организации теракта причастные крупные государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей, чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа», – сказал представитель Кремля.

24 сентября Der Spiegel по результатам собственного расследования сообщила, что в состав подорвавшего «Северные потоки» диверсионного отряда входили несколько водолазов с Украины, почти все они были гражданскими. Операцию возглавил и спланировал бывший командир одной из частей сил специальных операций Украины Роман Червинский. Подрыв газопроводов обошелся почти в $300 000.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. К расследованию инцидента приступили Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям.

В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel писала, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле посольства Украины в Варшаве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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