Песков усомнился в результатах расследования подрыва «Северных потоков»

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей, чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа», – сказал представитель Кремля.