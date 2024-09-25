Der Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в $300 000
Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в $300 000, сообщает Der Spiegel по результатам собственного расследования. В группу диверсантов в основном входили гражданские лица.
По данным журнала, диверсионный отряд состоял из нескольких водолазов с Украины, почти все они были гражданскими. Операцию возглавил и спланировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. Утверждается, что он собрал команду и обучил ее. На борту яхты «Андромеда», которая использовалась для доставки водолазов до места, командовал солдат-десантник. В состав экипажа также входили шкипер и помощник.
По словам собеседников издания, операция финансировалась из частных источников. «Зеленый свет» дал бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, при этом президента страны Владимира Зеленского никто не информировал о готовящихся подрывах. США пытались остановить операцию, но их попытка провалилась, пишет Der Spiegel.
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.