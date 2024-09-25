Der Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в $300 000

По данным журнала, диверсионный отряд состоял из нескольких водолазов с Украины, почти все они были гражданскими. Операцию возглавил и спланировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. Утверждается, что он собрал команду и обучил ее. На борту яхты «Андромеда», которая использовалась для доставки водолазов до места, командовал солдат-десантник. В состав экипажа также входили шкипер и помощник.