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Der Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в $300 000

Ведомости

Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в $300 000, сообщает Der Spiegel по результатам собственного расследования. В группу диверсантов в основном входили гражданские лица.

По данным журнала, диверсионный отряд состоял из нескольких водолазов с Украины, почти все они были гражданскими. Операцию возглавил и спланировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. Утверждается, что он собрал команду и обучил ее. На борту яхты «Андромеда», которая использовалась для доставки водолазов до места, командовал солдат-десантник. В состав экипажа также входили шкипер и помощник.

По словам собеседников издания, операция финансировалась из частных источников. «Зеленый свет» дал бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, при этом президента страны Владимира Зеленского никто не информировал о готовящихся подрывах. США пытались остановить операцию, но их попытка провалилась, пишет Der Spiegel.

Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям.

В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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