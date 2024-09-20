Захарова: заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках» пройдет 26 сентября
Заседание Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» запланировано на 26 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Дипломат указала на намерение России довести расследование подрывов на газопроводах до конца.
«Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов – запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», – подчеркнула Захарова.
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.
29 августа Der Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.