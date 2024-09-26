СМИ: обсуждение конфликта на Украине смещается от «победы» к «мирному плану»
Установка Италии – меньше обсуждать «план победы» Зеленского и больше говорить о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.
«Римская установка – меньше говорить о ракетах, танках и "победе" и больше говорить о мире, деэскалации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины», – пишет издание (цитата по ТАСС), напоминая, что Италия заинтересована в направлении инвестиций и заключении контрактов.
На этой неделе, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы» президенту США Джо Байдену. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.