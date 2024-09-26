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СМИ: обсуждение конфликта на Украине смещается от «победы» к «мирному плану»

Ведомости

Установка Италии – меньше обсуждать «план победы» Зеленского и больше говорить о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

«Римская установка – меньше говорить о ракетах, танках и "победе" и больше говорить о мире, деэскалации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины», – пишет издание (цитата по ТАСС), напоминая, что Италия заинтересована в направлении инвестиций и заключении контрактов.

На этой неделе, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы» президенту США Джо Байдену. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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