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Bloomberg: США и ЕС близки к соглашению о выделении Киеву доходов от активов РФ

Ведомости

США сообщили Евросоюзу о готовности участвовать в инициативе стран G7, которая предполагает выделение средств Украине за счет доходов от замороженных активов России. Об этом узнало агентство Bloomberg.

По словам источников, которые знакомы с обсуждениями вопроса, США планируют внести $20 млрд в пакет помощи Украине даже в случае, если ЕС внесет изменения в антироссийские санкции. В общей сложности Киеву могут предоставить безвозмездный кредит на $50 млрд.

Изначально США и ЕС договаривались о том, что с каждой стороны на помощь Украине выделят около $20 млрд. Евросоюз также предложил внести приблизительно $39 млрд из своего бюджета в случае, если США не присоединятся к кредиту. Ожидается, что страны ЕС обсудят выделение помощи Украине 17–18 октября. Новый кредит могут выдать несколькими траншами начиная с 2025 г.

В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.

ЕК выдвинула три предложения: заморозка российских активов каждые 36 месяцев вместо шести, блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций сразу на три года. По данным Politico, большинство стран ЕС поддерживают первый вариант.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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