Bloomberg: США и ЕС близки к соглашению о выделении Киеву доходов от активов РФ
США сообщили Евросоюзу о готовности участвовать в инициативе стран G7, которая предполагает выделение средств Украине за счет доходов от замороженных активов России. Об этом узнало агентство Bloomberg.
По словам источников, которые знакомы с обсуждениями вопроса, США планируют внести $20 млрд в пакет помощи Украине даже в случае, если ЕС внесет изменения в антироссийские санкции. В общей сложности Киеву могут предоставить безвозмездный кредит на $50 млрд.
Изначально США и ЕС договаривались о том, что с каждой стороны на помощь Украине выделят около $20 млрд. Евросоюз также предложил внести приблизительно $39 млрд из своего бюджета в случае, если США не присоединятся к кредиту. Ожидается, что страны ЕС обсудят выделение помощи Украине 17–18 октября. Новый кредит могут выдать несколькими траншами начиная с 2025 г.
В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.
ЕК выдвинула три предложения: заморозка российских активов каждые 36 месяцев вместо шести, блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций сразу на три года. По данным Politico, большинство стран ЕС поддерживают первый вариант.