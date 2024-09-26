Bloomberg: США и ЕС близки к соглашению о выделении Киеву доходов от активов РФ

Изначально США и ЕС договаривались о том, что с каждой стороны на помощь Украине выделят около $20 млрд. Евросоюз также предложил внести приблизительно $39 млрд из своего бюджета в случае, если США не присоединятся к кредиту. Ожидается, что страны ЕС обсудят выделение помощи Украине 17–18 октября. Новый кредит могут выдать несколькими траншами начиная с 2025 г.