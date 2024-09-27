Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских БПЛА за ночь
Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников за ночь над РФ. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью, еще три – над Белгородской.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, после падения БПЛА над территорией Новошахтинска начался пожар на поле. По его словам, огонь был оперативно потушен. О пострадавших не сообщается.
1 сентября произошла одна из самых массированных атак БПЛА со стороны Украины. За день было перехвачено более 158 украинских беспилотников над регионами РФ. После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе более трех недель идут бои между Вооруженными силами РФ и ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.