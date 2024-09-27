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Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских БПЛА за ночь

Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников за ночь над РФ. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью, еще три – над Белгородской.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, после падения БПЛА над территорией Новошахтинска начался пожар на поле. По его словам, огонь был оперативно потушен. О пострадавших не сообщается.

1 сентября произошла одна из самых массированных атак БПЛА со стороны Украины. За день было перехвачено более 158 украинских беспилотников над регионами РФ. После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе более трех недель идут бои между Вооруженными силами РФ и ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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