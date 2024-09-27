Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских БПЛА за ночь

1 сентября произошла одна из самых массированных атак БПЛА со стороны Украины. За день было перехвачено более 158 украинских беспилотников над регионами РФ. После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе более трех недель идут бои между Вооруженными силами РФ и ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.