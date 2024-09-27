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Столтенберг: Москва пытается запугать НАТО пересмотром ядерной доктрины

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Москва пытается запугать членов НАТО пересмотром ядерной доктрины. Его слова приводит Reuters со ссылкой на выступление генсека в рамках Atlantic Council.

Генсек добавил, что считает ядерную риторику России «опасной и безрассудной», а также сообщил, что альянс внимательно следит за действиями России. Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал изменение ядерной доктрины «безответственным поступком», напоминает агентство.

25 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на саму Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности. Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись.

Пересмотр доктрины нужно считать сигналом для недружественных РФ стран, заявили в Кремле. Сигнал предупреждает западные страны о последствиях в случае их участия в нападении на Россию различными средствами. По информации Financial Times, пересмотр доктрины был связан с инициативой разрешить Киеву наносить ракетные удары вглубь РФ западным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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