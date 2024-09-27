Армия Израиля за сутки нанесла удары по 220 объектам «Хезболлы»
Армия обороны Израиля за последние сутки нанесла около 220 ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.
«Среди атакованных целей – военные здания, пусковые установки, обстреливающие территорию государства Израиль, террористы, а также склады боеприпасов организации», – уточняет ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. В ЦАХАЛ утверждают, что Хани был близок к Фуаду Шукеру, другому командиру движения, который погиб в июле. Кроме того, ликвидирован член «Хезболлы» Фуад Ханафар, связанный с ракетными войсками.
23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.