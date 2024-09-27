Президент Молдавии отправила в отставку командующего армией

Охладчук занимал пост начальника Генерального штаба и командующего Национальной армией с 8 ноября 2021 г. Он занимал несколько командных должностей в Национальной армии, был заместителем начальника Генерального штаба. В общей сложности проработал в военной сфере более 30 лет.