Норвегия введет новые правила для украинских беженцев

Изменения не распространяются на людей, подавших заявление до 28 сентября, тех, кому уже была предоставлена коллективная защита и которым будет продлен вид на жительство. Новые правила также не будут применяться к украинцам, которые были эвакуированы по медицинским показаниям, и их родственникам, а также к людям, которые являются близкими членами семьи того, кому была предоставлена коллективная защита в Норвегии.