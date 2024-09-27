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Норвегия введет новые правила для украинских беженцев

Ведомости

С 28 сентября беженцам из Украины, проживавшим в регионах, которые норвежские власти считают безопасными, больше не будет предоставляться возможность получить коллективную защиту в Норвегии. Об этом говорится в заявлении норвежского директората по делам иностранцев (UDI).

Изменения не распространяются на людей, подавших заявление до 28 сентября, тех, кому уже была предоставлена коллективная защита и которым будет продлен вид на жительство. Новые правила также не будут применяться к украинцам, которые были эвакуированы по медицинским показаниям, и их родственникам, а также к людям, которые являются близкими членами семьи того, кому была предоставлена коллективная защита в Норвегии.

Норвежские власти считают безопасными Львов, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Ровно. К настоящему моменту в этом году примерно 10% тех, кто подал заявление о коллективной защите, заявили, что они жили в этих регионах Украины.

Лица, прибывающие из безопасных районов, теперь будут оцениваться в соответствии с правилами индивидуальной защиты. Требования к предоставлению защиты на индивидуальной основе значительно выше, чем к коллективной защите. 

Осенью 2023 г. Норвегия пообещала выплатить наличными 17 500 норвежских крон (около $1500) украинцам, пожелавшим вернуться на родину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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