Норвегия введет новые правила для украинских беженцев
С 28 сентября беженцам из Украины, проживавшим в регионах, которые норвежские власти считают безопасными, больше не будет предоставляться возможность получить коллективную защиту в Норвегии. Об этом говорится в заявлении норвежского директората по делам иностранцев (UDI).
Изменения не распространяются на людей, подавших заявление до 28 сентября, тех, кому уже была предоставлена коллективная защита и которым будет продлен вид на жительство. Новые правила также не будут применяться к украинцам, которые были эвакуированы по медицинским показаниям, и их родственникам, а также к людям, которые являются близкими членами семьи того, кому была предоставлена коллективная защита в Норвегии.
Норвежские власти считают безопасными Львов, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Ровно. К настоящему моменту в этом году примерно 10% тех, кто подал заявление о коллективной защите, заявили, что они жили в этих регионах Украины.
Лица, прибывающие из безопасных районов, теперь будут оцениваться в соответствии с правилами индивидуальной защиты. Требования к предоставлению защиты на индивидуальной основе значительно выше, чем к коллективной защите.
Осенью 2023 г. Норвегия пообещала выплатить наличными 17 500 норвежских крон (около $1500) украинцам, пожелавшим вернуться на родину.