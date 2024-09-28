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Армия Израиля сообщила об уничтожении командира «Хамаса» на юге Сирии

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу сети группировки «Хамас» на юге Сирии Ахмада Мухаммада Фахда, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Ночью после получения разведданных армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Ахмада Мухаммада Фахда, главу террористической сети “Хамас” на юге Сирии», – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ называет Фахда ответственным за проведение атак на Израиль с территории южной Сирии. Обстрелу в том числе подверглась территория Голанских высот.

26 сентября армия обороны Израиля сообщила, что в секторе Газа ликвидированы радикалы, которые принимали участие в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 г. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС погибли командир одного из отрядов элитных сил «Нухба» и Сулейман Джуад Сулейман Абу Лафи, который обеспечивал переброску оружия в анклав и из него и управлял атаками в Иудее и Самарии.

Израильские военные в последнее время также наносят удары по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. Вечером 27 сентября израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Бейруту, а военные заявили, что атаке подверглась штаб-квартира «Хезболлы», передает The Times of Israel. Израильский чиновник заявил изданию, что удары были нанесены по лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле, который, как предполагается, во время обстрела находился в командном центре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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