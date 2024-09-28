Армия Израиля сообщила об уничтожении командира «Хамаса» на юге Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу сети группировки «Хамас» на юге Сирии Ахмада Мухаммада Фахда, сообщается в Telegram-канале израильской армии.
«Ночью после получения разведданных армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Ахмада Мухаммада Фахда, главу террористической сети “Хамас” на юге Сирии», – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ называет Фахда ответственным за проведение атак на Израиль с территории южной Сирии. Обстрелу в том числе подверглась территория Голанских высот.
26 сентября армия обороны Израиля сообщила, что в секторе Газа ликвидированы радикалы, которые принимали участие в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 г. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС погибли командир одного из отрядов элитных сил «Нухба» и Сулейман Джуад Сулейман Абу Лафи, который обеспечивал переброску оружия в анклав и из него и управлял атаками в Иудее и Самарии.
Израильские военные в последнее время также наносят удары по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. Вечером 27 сентября израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Бейруту, а военные заявили, что атаке подверглась штаб-квартира «Хезболлы», передает The Times of Israel. Израильский чиновник заявил изданию, что удары были нанесены по лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле, который, как предполагается, во время обстрела находился в командном центре.