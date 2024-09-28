Армия Израиля сообщила об уничтожении командира «Хамаса» на юге Сирии

26 сентября армия обороны Израиля сообщила, что в секторе Газа ликвидированы радикалы, которые принимали участие в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 г. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС погибли командир одного из отрядов элитных сил «Нухба» и Сулейман Джуад Сулейман Абу Лафи, который обеспечивал переброску оружия в анклав и из него и управлял атаками в Иудее и Самарии.