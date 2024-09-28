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Spiegel: Зеленский нервничал во время встречи с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на пост главы государства США Дональдом Трампом нервничал и старался скрыть дискомфорт. Об этом сообщил Spiegel.

Отмечается, что на встрече Зеленский старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным. Заявление Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что власти Украины делают недостаточно для налаживания отношений с ним. Сначала экс-президент США долго отказывался от встречи с украинским президентом, затем все же пригласил его после публикации личного письма с просьбой о встрече.

«К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в перепрыгивании через свою тень и проглатывании унижений. У него нет другого выбора», – говорится в материале.

Президент Украины услышал гораздо более обнадеживающие слова от кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. На полях Генассамблеи ООН Зеленский также встретился с лидерами нескольких стран, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Но он «не привезет с собой домой никаких конкретных результатов или ощутимых успехов», подчеркивает издание.

27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке состоялись переговоры Зеленского и Трампа, они продлились примерно час. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. Зеленский выразил мнение, что боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США.

Накануне экс-президент США опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от украинского лидера, в котором Зеленский просит о личной встрече. Перед этим Трамп называл президента Украины лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что он каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». После встречи бывший американский президент заявил, что может провести новую встречу с Зеленским. На приглашение посетить Киев Трамп ответил согласием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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