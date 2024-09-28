Spiegel: Зеленский нервничал во время встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на пост главы государства США Дональдом Трампом нервничал и старался скрыть дискомфорт. Об этом сообщил Spiegel.
Отмечается, что на встрече Зеленский старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным. Заявление Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что власти Украины делают недостаточно для налаживания отношений с ним. Сначала экс-президент США долго отказывался от встречи с украинским президентом, затем все же пригласил его после публикации личного письма с просьбой о встрече.
«К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в перепрыгивании через свою тень и проглатывании унижений. У него нет другого выбора», – говорится в материале.
Президент Украины услышал гораздо более обнадеживающие слова от кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. На полях Генассамблеи ООН Зеленский также встретился с лидерами нескольких стран, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Но он «не привезет с собой домой никаких конкретных результатов или ощутимых успехов», подчеркивает издание.
27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке состоялись переговоры Зеленского и Трампа, они продлились примерно час. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. Зеленский выразил мнение, что боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США.
Накануне экс-президент США опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от украинского лидера, в котором Зеленский просит о личной встрече. Перед этим Трамп называл президента Украины лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что он каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». После встречи бывший американский президент заявил, что может провести новую встречу с Зеленским. На приглашение посетить Киев Трамп ответил согласием.