Spiegel: Зеленский нервничал во время встречи с Трампом

Отмечается, что на встрече Зеленский старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным. Заявление Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что власти Украины делают недостаточно для налаживания отношений с ним. Сначала экс-президент США долго отказывался от встречи с украинским президентом, затем все же пригласил его после публикации личного письма с просьбой о встрече.