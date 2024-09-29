Госдума рассмотрит пять проектов об изменении миграционной политики

Госдума рассмотрит пять проектов об изменении миграционной политикиИх поддерживают большинство депутатов, отметил спикер Вячеслав Володин
Депутаты Госдумы на следующей неделе начнут рассматривать пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, документы планируется внести в нижнюю палату 1 октября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Сейчас законопроекты проходят необходимые согласования, изменения поддерживают большинство депутатов, отметил Володин. Парламентарии рассмотрят пять инициатив, которые предполагают наказание в виде лишения свободы до 15 лет и штрафы до 60 млн руб.
В частности, предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, которое незаконно находится на территории РФ. Второй законопроект подразумевает отнесение к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штрафа от 3 млн до 5 млн руб. и лишения права занимать определенные должности.
Еще одна мера связана с введением внесудебной блокировки сайтов с предложениями о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Предлагается также установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
Пятый законопроет установит меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев, написал Володин.
За это будет предусмотрено наказание:
- лишение свободы сроком от 2 до 6 лет;
По мнению Володина, инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики.
Одной из приоритетных задач в осеннюю сессию Госдумы станет совершенствование миграционной политики, заявил 17 сентября Володин. По его словам, от граждан поступают обращения по этому вопросу. В этой сфере было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить, отмечал он.