Госдума рассмотрит пять проектов об изменении миграционной политики

Одной из приоритетных задач в осеннюю сессию Госдумы станет совершенствование миграционной политики, заявил 17 сентября Володин. По его словам, от граждан поступают обращения по этому вопросу. В этой сфере было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить, отмечал он.