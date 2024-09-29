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Госдума рассмотрит пять проектов об изменении миграционной политики

Их поддерживают большинство депутатов, отметил спикер Вячеслав Володин
Ведомости

Депутаты Госдумы на следующей неделе начнут рассматривать пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, документы планируется внести в нижнюю палату 1 октября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Сейчас законопроекты проходят необходимые согласования, изменения поддерживают большинство депутатов, отметил Володин. Парламентарии рассмотрят пять инициатив, которые предполагают наказание в виде лишения свободы до 15 лет и штрафы до 60 млн руб.

В частности, предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, которое незаконно находится на территории РФ. Второй законопроект подразумевает отнесение к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штрафа от 3 млн до 5 млн руб. и лишения права занимать определенные должности.

Еще одна мера связана с введением внесудебной блокировки сайтов с предложениями о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Предлагается также установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Пятый законопроет установит меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев, написал Володин. 

За это будет предусмотрено наказание:

  • лишение свободы сроком от 2 до 6 лет;

  • для юридических лиц – штраф от 5 млн до 10 млн руб. с конфискацией;

  • за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб. с конфискацией.

    • По мнению Володина, инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики. 

    Одной из приоритетных задач в осеннюю сессию Госдумы станет совершенствование миграционной политики, заявил 17 сентября Володин. По его словам, от граждан поступают обращения по этому вопросу. В этой сфере было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить, отмечал он.

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    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

    Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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